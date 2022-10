Sen všech ekologů. Auto na elektřinu, které při jízdě lapá CO2

„Pokud víme, tak to, co je za mnou, je teď nejudržitelnější vůz na světě. Jmenuje se Zem jako Zero Emission Mobility (jízda s nulovými emisemi, pozn. red). Toto auto bylo vyrobeno s cílem minimalizovat emise CO₂ v procesu výroby, jeho provozu i konce životnosti,“ vysvětluje v úvodním videu tohoto článku Jens Lahaije, ředitel prodeje a finanční manažer TU/ecomotive.

Podle kritiků to však není tak závratné množství. Současné prototypy umí zachytit dva kilogramy CO₂ na 32 tisíc kilometrů. Takže by takových elektrovozů prý bylo potřeba deset, aby vydaly aspoň za jeden strom a jeho roční absorpci. Jinak je to i ekvivalent 0,04 % toho, co ročně vypustí běžný automobil se spalovacím motorem. Zem se však přesto může chlubit tím, že posouvá udržitelnost aut na novou úroveň.