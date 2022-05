Elektroauta mohou stát méně než spalovací. Japonci to slibují do 6 let

Baterie. Hlavní překážka v tom, aby se elektromobily dostaly na stejnou či lepší cenovou úroveň než běžné vozy se spalovacími motory. A to za stejného nebo ještě lepšího dojezdu na plnou nádrž, nebo tedy nabití. To se už ale za pár let může změnit.

Slibné kombinace v prototypu továrny Nissan může hned vyrobit a s pomocí dalších světových univerzit články dál analyzovat. Tak prý zkrátí dřív odhadovaný čas vývoje nového akumulátoru z pěti až dvaceti let na dva až tři roky . V roce 2024 plánuje totiž spustit pilotní továrnu na jeho výrobu a do dalších čtyř let prodávat s touto baterií první elektromobily.

A co je rovněž hlavní. V roce 2028 by tato nová baterie pro elektroauta měla cenově vycházet na 75 dolarů za kWh a do konce desetiletí na 65. Jako dělící čára, u které by měly vozy do zásuvky a se spalovacími motory vycházet cenově stejně, se přitom považuje 100 dolarů za kWh. Dnešní Li-Ion akumulátory se drží u 135 dolarů. Takže už za šest let by elektromobily mohly být levnější než běžná auta.