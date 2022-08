Lamborghini i Bugatti ukázaly na výstavě poslední auta na benzin a naftu

Ceny benzinu a nafty jsou i přes poslední zlevňování stále vysoké. To ale zřejmě není problém majitelů takzvaných supersportů. Extra drahých, avšak silných a rychlých aut obvykle od luxusních značek, které své nejnovější kousky každoročně odhalují na proslulé motoristické akci Monterey Car Week v Kalifornii.

Informace spolu se záběry si můžete poslechnout i prohlédnout ve videoreportáži.

Na tamním malém, stejnojmenném poloostrově se totiž kromě tradičních přehlídek a prezentací konají i aukce těch nejexkluzivnějších supersportovních vozů na světě.

Vydražilo se historicky nejvíc supersportů za milion a víc

Letos jich zde aukční síň RM Sotheby's vydražila rekordní počet za rekordní částky. Více než 790 aut vyšlo na 469 milionů dolarů, tedy asi 11,6 miliardy korun. Maximum z roku 2014 pokořila o 74 milionů a loňský ročník (poznamenaný pandemii covidu) dokonce o 126 milionů dolarů.

Rekordní byl letošek i v počtu supersportů prodaných s cenovkou jednoho milionu dolarů a víc. Takových se vydražilo 113 kousků. Průměrná cena aut v aukci se tak z loňských 446 tisíc posunula na 583 tisíc dolarů, čili asi 14,4 milionu korun. Příznivce drahého luxusu při utrácení zřejmě ovlivnila zlomová novinka, se kterou na autoshow přišly některé významné značky.

„Tento rok tu máme poslední novinky jen se spalovacím motorem. Od roku 2023 a 2024 úplně změníme náš repertoár na hybridní vozy,“ uvedl na výstavě Stephan Winkelmann, CEO Lamborghini.

Jak vypadají poslední luxusní vozy na benzin a naftu

Některé prestižní stáje zde totiž ukázaly své nové supersporty s tím, že to jsou poslední jejich auta se spalovacími motory před kompletním přechodem na hybridy a plně elektrické vozy.

Právě Lamborghini takto odhalilo Urus Performante, který těsně před svou premiérou o 18 sekund zlepšil rekord legendárního závodu SUV na horu Pikes Peak v Coloradu: pokořil ji za 10 minut a 32 sekund. Pomáhalo mu jeho 666 koní a pohon všech kol. Z nuly na sto zrychlí za 3,3 sekundy a maximální rychlost má 306 kilometrů za hodinu. Od konce roku se začne prodávat za 260 tisíc dolarů.

„Slib, který dáváme našim zákazníkům, na jedné straně to, že do roku 2025 redukujeme emise CO2 na 50 procent. A na druhé straně i to, že naše auta budou ještě výkonnější než ta, která jsme ukazovali doposud,“ dodal šéf italské automobilky.

Svůj údajně poslední hypersport ukázalo i Bugatti. Roadster W16 Mistral má pod kapotou dokonce 1600 koní a přestože automobilka jeho maximální rychlost ještě nezveřejnila, mohla by podle ní přesáhnout 413 kilometrů za hodinu. Postavila ho na základech legendárního Chironu a do prodeje poslala jen 99 kusů, které jsou i s cenovkou pět milionů eur už vyprodané. Francouzská stáj se prý na přechod k hybridům a elektromobilům těší.

„Nabízí to spoustu výhod ve smyslu zmenšení motoru se zaměřením na baterie. Další je i zlepšení samotné odezvy motory, ale také to znamená, že se auta od vnitřního spalovaní mohou posunout k tichému pohonu,“ doplnil na autoshow šéfdesignér značky Frank Heyl.

Exkluzivní stáje mají na snížení emisí výjimku

Důvodů k přechodu mají automobilky hned několik. Od obav z klimatické krize, přes poptávku spotřebitelů až po vládní nařízení. Do roku 2030 mají totiž koncerny snížit produkci emisí CO2 povinně, a to o 55 procent oproti hodnotám z roku 1990. Pro stáje jako Lamborghini, Bugatti, ale i Ferrari či McLaren přitom ale platí výjimka. Výrobci s prodeji pod 10 tisíc vozů za rok mají tuto cílovou hranici posunutou až na rok 2035. To už sice začne platit úplný zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem, i tak se toho ale některé luxusní značky rozhodly využít.

Italské Maserati chce totiž hybridy úplně přeskočit a nabízet svá auta buď jen ve verzi se spalovacím motorem, nebo čistě „do zásuvky“. Jako nový sporťák MC20 Cielo Spyder. Z nuly na sto se dostane za tři sekundy a maximální rychlost prý je „přes 320 kilometrů za hodinu“. Za 250 tisíc dolarů zamíří do prodeje příští rok.

„Náš průmysl došel ke zlomovému bodu. A my to neodmítáme. Víme, že to je směr, kterým se trh ubírá. Čím je ale náš plán krásný, je to, že díky existenci modulární platformy se můžeme přizpůsobit až podle rychlosti adopce. Neděláme žádná závazná prohlášení, že toto je datum, od kterého nebudeme nadále prodávat auta se spalovacím motorem, my budeme stavět i ta i elektromobily a necháme spotřebitele, ať se rozhodne,“ uvedl v Monterey šéf americké divize Maserati Bill Peffer.

I elektrické supersporty jsou extrémně silné

Nejsou to ale jen evropské automobilky, kdo přesedá na zelenější vozidla. V USA už elektrické verze amerických klasik vyrábí General Motors, Ford a další. Na výstavě v Kalifornii se ale prezentovaly supersporty, a k tomu měli co říct dva tamní výrobci čistých elektromobilů.

Svůj nový sedan Air Sapphire ukázala značka Lucid. Jeho elektromotor skrývá pod kapotou úctyhodných 1200 koní, z nuly na sto zrychlí za méně než dvě sekundy a dosahuje rychlosti přes 320 kilometrů za hodinu. V limitované sérii s cenou skoro 250 tisíc dolarů se bude v USA a Kanadě prodávat od druhé poloviny příštího roku.

A specialitu mezi hypersporty si na autoshow připravil start-up Czinger. Vyrábí totiž své vozy pomocí 3D tiskárny z lehkého, recyklovatelného materiálu.

„Je to výrobní přístup, který v podstatě udělá víc za méně. Používáme totiž méně materiálu, abychom pak vytvořili konstrukce, které nikdo jiný v autoprůmyslu nedokáže. A proto máme i větší výkon, protože je to méně hmoty. Také používáme hliníkové cívky, které jsme sami navrhli. Je to náš patentovaný materiál. Je recyklovatelný, takže ho lze znovu roztavit a opět z něj tisknout. Takže je to opravdu cirkulární materiál k opětovnému používání,“ vysvětlil na autoshow Lukas Czinger, spoluzakladatel stejnojmenné značky.