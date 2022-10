Z bitcoinu se stává digitální ropa. Ne ale kvůli hodnotě, ale pro znečištění

Těžba kryptoměn je energeticky náročná, protože vyžaduje vysoce výkonné a specializované počítače. Při těžbě se výpočetní výkon počítačů využívá k řešení složitých matematických úkolů, které slouží k potvrzování kryptoměnových transakcí. Za to dostávají provozovatelé těchto počítačů odměnu v podobě určitého množství mincí dané kryptoměny.

Většina elektřiny, kterou těžba bitcoinů spotřebovává, vzniká spalováním fosilních paliv, jež ohřívají planetu. To vyvolává kritiku ze strany politiků, investorů a ekologů. Ti se obávají dopadu na globální oteplování.

Finanční dopad na klima u těžby zlata, k němuž je bitcoin často přirovnáván, činí v průměru pouhá čtyři procenta jeho průměrné tržní ceny za rok. U zemního plynu je to 46 procent jeho tržní ceny, u hovězí masa 33 procent. U bitcoinu si vědci povšimli toho, že během let 2016 až 2021 dosahovaly škody na klimatu v průměru 35 procent tržní hodnoty kryptoměny, což je více než u hovězího masa.

Zatímco v USA má tuna CO2 legislativně vyčíslenu škodu na 51 dolarů, v nedávné studii ji vědci vyčíslili přibližně na dvojnásobek. Výsledkem je, že každý vytěžený bitcoin v roce 2021 v průměru způsobil škodu na životním prostředí ve výši 11 315 dolarů, tedy asi za 286 tisíc korun. V součtu za loňský rok to je zhruba 3,7 miliardy dolarů, v přepočtu skoro 94 miliard korun.

Těžba bitcoinů zatím ekologická příliš není. Za rok do letošního ledna se podařilo dosáhnout pouze nepatrného zvýšení udržitelné energie, která se při těžbě používá. Ukázal to průzkum Cambridgeské univerzity CBECI.

Řada projektů hledá způsoby, jak přesunout těžbu bitcoinů k čistší energii. Fosilní paliva však letos v lednu stále tvořila přibližně 62 procent energetického mixu bitcoinu, o rok dříve to bylo 65 procent. Použití elektřiny z uhlí sice kleslo ze 47 na 37 procent, bitcoin je ale stále závislejší na plynu, který v lednu tvořil čtvrtinu energetického mixu. O rok dříve to bylo 16 procent.

Úloha udržitelné energie v mixu téměř nevzrostla, zvýšila se z 35 přibližně na 38 procent. Do této kategorie spadá jaderná, vodní, větrná a solární energie. Podíl vodní energie dokonce klesl, a to z 20 procent na 15.

Emise skleníkových plynů z těžby bitcoinu by letos měly činit 48,4 milionu tun. To je přibližně o 14 procent méně než odhadované emise za rok 2021, jak uvedla CBECI.

Možným způsobem, jak snížit dopady na klima, je přechod na jiný mechanismus těžby. O to se snaží například ethereum, druhá největší kryptoměna, která letos dokončila významnou aktualizaci softwaru.

Aktualizace změní způsob, jakým se provádějí transakce na blockchainu (viz níže) etherea a jakým se vytvářejí takzvané tokeny, tedy jednotlivé digitální mince. Ty se v tomto případě nazývají ether a mezi kryptoměnami jsou co do objemu druhé nejrozšířenější po bitcoinech.