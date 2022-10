Danění kryptoměn se musí změnit. Vzorů je dost, tvrdí obchodníci i politici

Za vzor si berou například Německo, kde ohledně zdanění kryptoměn platí časový test. Ten osvobozuje od daně ty, kteří drží kryptoměnu více než jeden rok (v ČR jsou to u cenných papírů minimálně tři roky, ale kryptoměn se to netýká).

Přestože se digitální platidla obchodují, Česká národní banka ani finanční správa je stále nepovažují za formu investice. Podle nich nejde o peníze ani cenné papíry, kryptoměny jsou jednoduše vlastnictvím. Pro účely daně z příjmu proto nakládání s kryptoaktivy spadá do takzvaných ostatních příjmů (dle §10 zákona o daních z příjmů).

Česká republika má v otázce zdanění kryptoměn stále co dohánět. Aktuální nastavení pro mnoho profesionálů představuje byrokratickou zátěž, která se projevuje především v povinnosti danit zisky pramenící z každé transakce.

Tím vzniká nutnost pečlivě evidovat veškeré operace, a to i mezi kryptoměnami samotnými. Zvyšují se tak náklady a náročnost zpracování jak pro společnosti, tak pro úřady. Vhodným řešením by bylo zdanění zisků z kryptoměn až ve chvíli, kdy dochází k přechodu na fiat měny (standardní měnu uznávanou státem).

Není na to jednoznačná odpověď. Kryptoměny jsou pro mnohé stále nová záležitost, která se pozvolna integruje do běžného života. Tak se rozvíjí i zdanění kryptoměn v Česku. Ale stále má před sebou dlouhou legislativní cestu. Základní rámec zdanění kryptoměn je daný.

Ne. Problémem současného danění kryptoměn u nás jsou nestandardní scénáře. Za takové situace nás pak nemohou překvapovat prohlášení, jako je to od finanční správy z letošního července. Ta při kontrole daní z let 2019 a 2020 našla u obchodníků kryptoměn údajné pochybení za stovky milionů korun.

Daňově problematické je denní obchodování, přímé placení kryptem, ale také směna kryptoměn mezi sebou. Protože se u nás nejedná ani o investici do finančního aktiva, nelze na kryptoměny uplatnit časový test jako u cenných papírů, což je škoda.

Druhou změnou, která by měla pozitivní dopad na český krypto průmysl, je zavedení časového testu. To by znamenalo, že pokud držíte kryptoměny po danou dobu, tak jste od daně osvobozeni.