Kryptoměny lidé milují a kupují, neměli by ale zapomínat je také danit

Kryptoměny jsou fenoménem posledních let a pro mnohé investory a obchodníky jsou atraktivní příležitostí k výdělkům. Navzdory velké popularitě digitálních měn však Česko zatím pro tento sektor nemá speciální daňovou úpravu.

Řadě nadšených „obchodníků“ se tak může zdát, že kryptoměny daním nepodléhají, opak je ale pravdou. I podle existujících pravidel jde totiž o příjmy jako každé jiné. Jak je to například s těžbou kryptoměn, jejich darováním, ale i daněním vysvětluje daňový specialista poradenské společnosti Deloitte Ivan Gaž.

V současné chvíli se neočekává žádná novela zákona, která by podrobněji řešila oblast kryptoměn. Nejnovější dokument, který může posloužit jako „kuchařka“ pro zdanění kryptoměn, je dokument vydaný v březnu Generálním finančním ředitelstvím s názvem „Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)“.

Jsou nějaké okolnosti, za kterých investor do kryptoměny daňové přiznání podávat nemusí?

Spíše ne. Jedná se o velmi specifické případy, například v případě, že máte příjem pouze ze zaměstnání a příjem z kryptoměn byl do 6000 Kč. Znovu ovšem upozorňuji, že se jedná o příjem, ne o zisk.

Klasická držba kryptoměny napřímo a její prodej nebo směna podléhá zdanění. Zákon o daních z příjmů neobsahuje žádné ustanovení, které by řešilo osvobození příjmu z kryptoměn.

Co se týče například podílových fondů, tak daňové posouzení závisí od konkrétního nastavení podílových fondů. Obecně, v případě prodeje podílového listu po uplynutí časového testu tří let, by měl být příjem z prodeje podílového listu osvobozený od daně z příjmů.