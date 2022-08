Padají, ale zvítězí. Uživatelů kryptoměn bude miliarda, odhaduje studie

Do kryptoměn je v současné době investováno pouhých 0,3 procenta individuálního bohatství, zatímco do akcií to je přibližně čtvrtina. Při současném trendu se však předpokládá, že do roku 2030 může být na celém světě jedna miliarda uživatelů kryptoměn. Vysoký zájem o kryptoměny přitom přichází z Afriky a Latinské Ameriky.

Tyto závěry vychází z nedávné studie, kterou společně připravily společnosti Boston Consulting Group (BCG), Bitget a Foresight Ventures. Zpráva mimo jiné tvrdí, že sektor kryptoměn se vlastně stále nachází v rané fázi, přičemž existuje velký prostor k expanzi. Studie tak budoucí nástup kryptoměn vidí poměrně optimisticky i přes to, že nejpopulárnější bitcoin momentálně rapidně klesá na hodnotě.

S podobným scénářem počítá i studie americké investiční banky Wells Fargo. Její analytický tým ve svém výzkumu uvedl, že sektor kryptoměn se nachází v období „hyper-adopce,“ a přirovnal současný vývoj kryptoměn k období nástupu internetu v polovině až na konci devadesátých let.

Také analýza BCG přirovnává současný sektor digitálních měn s dřívějšími fázemi internetu a s nadcházející digitální revolucí, známou jako Web 3.0. Podle zprávy je tak zde stále velký prostor pro vývoj.

„Pokud použijeme počet držitelů kryptoměn jako zástupný ukazatel pro uživatele Webu 3.0 a porovnáme jej s mírou přijetí uživatelů internetu v 90. letech 20. století, předpokládá se, že celkový počet uživatelů kryptoměn do roku 2030 překročí jednu miliardu,“ uvádí zpráva.

Ve zprávě ovšem zároveň stojí, že je náročné odhadnout, zda bude trend přijímání kryptoměn opravdu pokračovat.

Kryptoměny se staly miláčky fondů

Studie dále uvádí, že nejčastějšími držiteli kryptoměn jsou nadále individuální investoři. Z institucí to jsou pak především hedgeové fondy a takzvané venture fondy, tedy fondy s rizikovým a rozvojovým kapitálem.

Tito účastníci trhu podle zprávy od čtvrtého čtvrtletí roku 2020 do konce loňského roku téměř zdvojnásobili své pozice v kryptoměnách na 70 miliard dolarů, přičemž přesun finančních prostředků do kryptoměn by měl nadále stoupat.

Zpráva také uvádí, že dominantní postavení v sektoru digitálních měn budou mít Spojené státy americké. Už v současné době jsou USA, co se týče investic, na nejvyšší příčce. Průměrná hodnota držených kryptoměn, tedy u těch, co nějaké kryptoměny drží, činí přibližně 18 000 dolarů (asi 432 000 korun). V Africe je to přibližně stokrát méně.

V Česku hlavně bitcoin

Zájem o kryptoměny panuje i v Česku. Češi v letošním prvním pololetí nakoupili kryptoměny za 2,2 miliardy korun, tedy sice o 37 procent méně než ve stejném období loni, v červnu se ale objem obchodů pohyboval okolo 300 milionů korun, což je však meziročně o téměř polovinu více. Vyplývá to z údajů největšího obchodníka Bit.plus.

Dominance bitcoinu mezi všemi kryptoměnami se podle odborníka na krypto Igora Pauera v posledních třech měsících prudce zvýšila až na 48 procent. „Lze však očekávat nárůst až k úrovni okolo 60 procent, což bude mít za následek další tzv. krvácení altcoinů neboli všech ostatních kryptoměn,“ podotkl.

Češi tak v roce 2022 investují podle analytika společnosti Portu Jakuba Valníčka do kryptoměn rozvážněji, ale zájem přetrvává.