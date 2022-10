Ostravský startup vyrábí oblečení z odpadu. Používá koberce či rybářské sítě

Ostravský startup NIL Textile známý pod obchodním názvem Nilmore v březnu 2018 založil Mikuláš Hurta, a to jako alternativu k takzvanému fast fashion průmyslu, tedy rychlé módě vyráběné bez ohledu na životní prostředí. Do nových oděvů se celosvětově recykluje jenom procento oběhu, přičemž se ještě horší kvalita vláken, takže nakonec všechno stejně končí na skládce či ve spalovně.

„Dělali jsme například mikiny pro značku NeverEnough z Prahy, věci pro slovenskou značku udržitelné módy NOSENE. Pro Rainbow Run jsme vyráběli asi sedm tisíc triček – to je zase velká lokální akce tady v Moravskoslezském kraji. Co se týče těch firem, tak do MSIC jsme dodávali košile, do ČSOB polokošile. Takže portfolio uskutečněných zakázek je jak v tom firemním sektoru, tak především ve fashion sektoru,“ poodhalil v rozhovoru Hurta.