Start-up z Kyjova vyrábí obaly, které samy zmizí za pár dní

V lese je stále hub dost a každý správný houbař ví, že když vyloupne svůj úlovek z půdy, díru po něm by měl zakrýt. Skrývá totiž podhoubí, které by nemělo vyschnout.

Podhoubí neboli mycelium jsou totiž tenká vlákna, která se větví pod zemí a přenášejí živiny a vodu – třeba i pro kolem rostoucí stromy. Nově by ale spolu s houbami, pro které je stěžejní, mohlo také zamířit do gastronomie, a to jako obalový materiál.