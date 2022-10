Praha předvede nejúspěšnější evropské startupy

Loni soutěž Disraptors Summit ovládl brněnský blockchainový startup Tatum. Od organizátorů soutěže dostal nabídku investice ve výši půl milionu dolarů. Současně získal vstupenku do světového finále v Silicon Valley, kde se představil před světovými investory.

Zatímco v předchozích ročnících se mezi sebou v celoevropském finále porovnávali výhradně vítězové regionálních kol soutěže Startup World Cup, letos před porotu postoupí i vítězové řady přidružených startupových soutěží, jako je třeba italská We Make Future, polský Wolves Summit, mezinárodní Vestbee Challenge, ale také řada českých soutěží – například Ynovate Challenge nebo Technology Fast 50.

„Chceme postavit něco jako evropskou Ligu mistrů startupových soutěží a přitáhnout do Česka skutečnou elitu mladých startupů,“ vysvětluje spoluorganizátor Disraptors Summitu Václav Pavlečka. „Díky širšímu pojetí zasáhneme podstatně víc zajímavých projektů. Vítězná trofej tak bude o to prestižnější.“

Na summitu vystoupí celá řada domácích i zahraničních hostů. Alyssa Carsonová od dětství sní o tom, že se stane astronautkou. A za svým snem kráčí jednadvacetiletá Američanka hodně cílevědomě. Už několik let vlastní oprávnění ke vstupu do vesmíru, má pilotní licenci, prošla si tréninky stavu beztíže a je certifikovanou akvanautkou. Ve svém vystoupení na summitu promluví o tom, jak chce dobýt Mars, co obnáší astronautský výcvik nebo jak se liší SpaceX od NASA.