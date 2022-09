Jedinečné startupy se již pošesté utkají v Praze o místo na výsluní

11. října proběhne v Praze šestý ročník Startupové Ligy Mistrů, ve které se utkají nejlepší evropské startupy. České projekty se do soutěže mohou hlásit do nedělní půlnoci. Startupy se mohou registrovat na webu disraptors.com . Seznam Zprávy jsou partnerem akce.

„Princip soutěže zůstává podobný jako v minulých pěti ročnících: v předvečer kontinentálního finále se koná regionální kolo pro startupy z regionu V4. České startupy se do něj můžou hlásit právě teď na webu disraptors.com. Registrace je bezplatná a uzavře se půlnocí 25. září,“ uvádí spoluzakladatel Disraptors Summitu Václav Pavlečka.

„Zatímco ještě loni jsme pod starou značkou SWCSummit hostili finalisty z šesti zemí Evropy, letos díky širšímu pojetí zasáhneme podstatně víc zajímavých projektů. Vítězná trofej tak bude o to prestižnější,“ dodává.

Vítěz evropského kola vyhraje nabídku investice půl milionu dolarů (12,5 milionu Kč) a současně získá vstupenku do světového finále v americkém Silicon Valley.

Dosud bylo možné se do celoevropského finále dostat pouze přes evropské regionální kola soutěže Startup World Cup, letos však bude plato účastníků mnohem pestřejší. Před porotou totiž vystoupí také vítězové dalších evropských startupových soutěží jako třeba italského We Make Future nebo i dvou českých soutěží Ynovate Challenge a Technology Fast 50.

Soutěž doprovází také řada přednášek. „V letošním roce mezi hlavními hosty zazáří hned několik výjimečných žen. Bude to takový ‚women power‘ ročník. Ačkoli jsou dámy z velmi odlišných oborů i zemí, všechny spojuje odvaha měnit dějiny,“ přibližuje marketingová ředitelka Disraptors Summitu Kateřina Syslová.

Mezi hlavní řečníky patří například rektorka Karlovy Univerzity Milena Králíčková nebo „první dáma estonské digitalizace“ Erika Piirmetsová z estonské vládní organizace e-Estonia. Nejmladší vystupující bude teprve jednadvacetiletá Alyssa Carsonová, která již několik let vlastní oprávnění ke vstupu do vesmíru. Ve své řeči bude mluvit o tom, jak chce dobýt Mars, co obnáší astronautský výcvik nebo jak se liší SpaceX a NASA.