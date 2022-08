Co nahradí jednorázové plasty, když i „papír“ může škodit? Nabízí se houby

Jeho „plody“ jsou zvlášť pro Čechy oblíbená pochutina, pro kterou berou lesy na jaře i v létě útokem. A správný houbař ví, že jak svůj úlovek z půdy vyloupne, díru po něm by měl zakrýt, aby nevyschlo.

Prorůstat začíná díky skvělé pojivové schopnosti už i do obalových materiálů. Tvoří ho totiž chitin čili takové jakési přírodní lepidlo - v živočišné říši formuje tvrdé schránky hmyzu i korýšů, odolává vodě a nehoří.

Britský start-up Magical Mushroom Company (MMC) patří k několika málo firmám na světě, které z podhoubí vyrábějí náhražky obalů z polystyrenu, polyetylenové pěny, ale i kartonu. V suchu vydrží i 30 let, ale v půdě nebo kompostu se rozloží do 45 dní.

Britové si mycelium pěstují sami a dokonce ho mísí se zemědělským odpadem - jako dřevnatícími stonky konopí. Jeho výhoda zase je, že dobře váže skleníkový plyn oxid uhličitý, a to v poměru 15 tun na hektar. Používat mohou prý ale i piliny a další odpad.

„V těchto pytlích je už předmíchaný substrát s myceliem a v tomto případě konopím. Ideální teplota na jeho pěstování je mezi 73 a 78 stupni Fahrenheita (22 až 26 °C), a vlhkost okolo 45 až 50 procenty. Takže to jsou ideální čísla,“ popisuje Paul Gilligan, šéf a zakladatel start-upu, jak houbová vlákna kultivují a skladují.

Promixovaná směs mycelia, konopí a různého zemědělského odpadu pak zamíří do presovače, který s ní plní vybrané formy, a to rychlostí až 300 kusů za hodinu. Dělník by tu samou práci zvládal tempem 12 kusů za hodinu. Zařízení lze nastavit pro různé typy forem.