Milovníci fastfoodu mají problém. Podle studie mohou rychleji hloupnout

To vše jsou takzvané ultra zpracované průmyslové potraviny neboli UZPP. Dělí se do dvou základních skupin. V prvním případě na ty, které byly upraveny mechanicky. To může být třeba mleté maso z obchodu, které bývá doplněno i řadou dalších přísad. A ve druhém případě jsou to potraviny upravené chemicky. Čili přidáním nepopulárních „éček“ ve formě konzervantů, sladidel, barviv a jiných látek. Typický je i vysoký podíl cukru a olejů, často palmových.