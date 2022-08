Vědci našli způsob, jak zničit „nesmrtelné“ chemikálie

Perzistentní látky označované zkratkou PFAS se hojně využívají pro svou schopnost odpuzovat vodu, oleje a další látky. Je to ale právě jejich odolnost, která způsobuje problémy, když se jich chceme zbavit.

Tomu by mohl být konec.

Silné využití a odolnost těchto látek způsobují, že se šíří do životního prostředí. V nízkých koncentracích jsou už nyní přítomné po celém světě – například i v dešťové vodě . Vědci je mimochodem našli už i v odlehlých oblastech Arktidy a Antarktidy.

Nový objev vědců z americké Severozápadní univerzity by mohl pomoct komunitám žijícím v místech s vysokými koncentracemi PFAS začít se těchto látek efektivně zbavovat. BBC to potvrdila i Elsie Sunderlandová, toxikoložka z Harvardu, která není součástí týmu autorů výzkumu.

Tým vědců věří, že by to mohlo vést k průlomu v likvidaci těchto perzistentních látek, a plánují další výzkum, který by metodu aplikoval na filtrování vody a ničení zachycených PFAS.