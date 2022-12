Nejdražší experiment v historii: Google vypnul reklamu a zapomněl na to

Můžete mít nápad. Můžete svému nápadu věřit a podpořit svůj instinkt příklady z minulosti. Ale pokud chcete mít jistotu, že váš nápad funguje, nejlepší je ověřit jej v praxi. To je samotná podstata vědecké metody , jsou na ní založené třeba klinické testy ověřující bezpečnost a funkčnost nových léků.

Zatímco ověřit funkčnost nového léčebného prostředku je nesmírně drahé, v prostření internetových stránek se experimentuje mnohem snáze. Zkrátka návštěvníky webu rozdělíte náhodně do dvou skupin. Může to být půl na půl, ale také třeba 99:1. A těch skupin může být více, klidně sto. Všem ukážete stejnou stránku, jen nějaká maličkost bude odlišná. Pak posbíráte data o tom, jak se tyto dvě skupiny uživatelů chovaly, a máte výsledek.

Této praxi se obvykle přezdívá A/B testování nebo „split test“. Tedy od slova rozdělit, protože rozdělíte uživatele na skupiny. Typickým příkladem je něco tak jednoduchého, jako odlišná barva tlačítka. Zajímá vás, zda by mělo být tlačítko „Koupit“ na vašem webu modré, nebo zelené? Můžete mít spoustu teorií o tom, proč zrovna ta či ona možnost naláká více lidí ke koupi. Ale není nad tvrdá data. Prostě to vyzkoušejte a uvidíte.

Google pod vedením Marissy Mayerové otestoval 41 odstínů modré barvy , aby zjistil, která vede k nejvyšší míře prokliků. Přestože rozdíly mezi jednotlivými modrými barvami byly malé, v celkovém součtu to mohou být velká čísla. Firma na tomto zdálnivě nepatrném experimentu podle některých propočtů vydělala přibližně 200 milionů dolarů.

Mayerová, která do Googlu nastoupila jako jeho dvacátý zaměstnanec, pracovala ve vyhledávači až do roku 2012. Pak pokračovala jako šéfka konkurenčního Yahoo a nyní vede málo známou firmu Sunshine. V podcastu vzpomínala na to, jak se v samotných počátcích vyhledávání Google rozhodovali, jakým způsobem službu zpoplatnit.