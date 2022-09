Nový iPhone je samozřejmě větší a rychlejší. Překvapil ostrovem a satelitem

Nový iPhone 14 má v sobě procesor A15 Bionic, který známe z nejvyšší verze loňského iPhone 13 Ultra Max ( testovali jsme zde ). Apple tedy může tvrdit, že je co do výkonu rychlejší než jakýkoli jiný v současnosti dostupný telefon od konkurence, ačkoli srovnávání rychlosti napříč platformami je komplikované a benchmarky se často uvádějí zvlášť pro Android a zvlášť pro iOS. Podle měření Apple je iPhone úspornější a zároveň výkonnější než i ta nejdražší konkurence.

Fotoaparát na iPhonech je dlouhodobě spolehlivý a není jednoduché nabídnout v této oblasti nové funkce. Apple se letos pochlubil především lepšími fotkami za obtížných světelných podmínek. Dosáhl toho mimo jiné vyšší světelností hlavního senzoru, což umožňuje kratší expozici u nočních snímků. Zlepšení by mělo být o 49 %, měřeno při špatných světelných podmínkách, kde na každé milisekundě záleží. Rychlejší pořízení snímku totiž znamená menší šanci, že bude snímek roztřesený nebo pohybově rozmazaný.

Vyšší výkon telefonu –⁠ spolu s pokročilou analýzou obrazu s využitím strojového učení přímo v telefonu –⁠ je pak zužitkován k dopočítání lokálních úprav snímků a sloučení více snímků do jednoho pro dosažení prozářeného výsledku.

Nově toto HDR (fotografie s vysokým dynamickým rozsahem) probíhá na nekomprimovaných snímcích přímo ze senzoru, což má vést k lepším a přirozenějším fotkám. Nové technice Apple přezdívá Photonic Engine. Uvidíme, jak se v praxi osvědčí. Těšíme se také na otestování stabilizace videa, která má být rovněž výrazně lepší než dosud. Na všech objektivech by prý zlepšení mělo být minimálně dvojnásobné oproti předchozímu modelu, což se samozřejmě projeví zejména za šera nebo v noci.

Na satelit musíte namířit, s čímž vám telefon pomůže. Protože satelitní komunikace je pomalá, iPhone pošle přes satelit jen to nejnutnější: vaši polohu, shrnutí vaší situace.

Platby, přehrávání, notifikace, párování sluchátek a řada dalších funkcí má své vlastní animované notifikace. Mají černou barvu a využívají tak toho „nutného“ výřezu v displeji. Na prezentaci to vypadalo velmi zajímavě, jako kdyby tam ten výřez vůbec nebyl. Uvidíme, jak to bude působit v praxi. Každopádně je to zajímavý nápad, jak z něčeho nevábného udělat výhodu.