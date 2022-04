Rafinovaný podvod nachytá i experty. Bránit se můžete jediným pohybem myši

Nová varianta phishingu se jmenuje BITB a využívá popularity přihlašovacích dialogů třetích stran. Uživatelé jsou zvyklí, že se na neznámou stránku mohou přihlásit například pomocí tlačítka „Sign up with Microsoft“ nebo „Log in with Facebook“. Obvykle toto tlačítko otevře nové okno. Útok BITB spočívá v tom, že tam ve skutečnosti žádné nové okno není, jde jen o zdařilou napodobeninu.