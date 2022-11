Start-up vyrazí k obřímu ostrovu špíny v oceánu, chce ho zklikvidovat celý

Informace i záběry si můžete i poslechnout a prohlédnout v úvodní videoreportáži.

1,6 milionu čtverečních kilometrů, tedy plocha o trojnásobku rozlohy Francie a více než 100 milionů kilogramů plastů. To je Velká tichomořská odpadková skvrna – jedno z nejznečištěnějších míst planety a nejhorších nočních můr ekologů. Často se jí přímo přezdívá i jako ostrov, což je ale nepřesné označení.

Z většiny ji tvoří malé, ale pro živé organismy právě tím ještě nebezpečnější kousky plastů či mikroplasty. Takže to není jedna ucelená hmota viditelná pouhým okem, ale spíš uskupení odpadků, které pokrývá subtropický vír v severním Tichém oceánu. 70 procent odpadu navíc klesá ke dnu, takže skvrna může být i větší, než se odhaduje.

Většina plastového odpadu do ní připutuje z pouhých šesti zemí, které současně patří mezi hlavní rybářské velmoci. Třetina je z Japonska, třetina z Číny, desetina i z Jižní Koreje a po dvacetině si mezi sebe dělí Tchaj-wan, Kanada a Spojené státy.

Problém způsobený Asií a USA řeší nejvíc Evropa

Je to ale start-up z Nizozemska v Evropě, který se dnes na čištění skvrny podílí nejvíc, a dokonce plánuje environmentální problém v Tichém oceánu odstranit úplně do roku 2040: The Ocean Cleanup.

„Začínáme napravovat problémy, které jsme sami způsobili. Snad už brzy bude Velká tichomořská odpadková skvrna věc, na kterou si můžete ukázat ne jako na příklad toho, co je na světě špatně, ale jako na příklad toho, jak umíme vyřešit velké problémy, kterým dnes čelíme,“ vysvětloval šéf firmy Boyan Slat už loni v říjnu.

Detailní plán, jak oceány efektivně čistit, představil teprve 19letý student investorům i veřejnosti už v roce 2013. A zdůraznil tehdy, že konkrétně z Tichého oceánu odstraní až 90 procent všech odpadků. Jak? Za pomoci obřích plovoucích bariér zapřažených za loděmi, které budou plasty z hladiny i pár metrů pod ní nabírat. Princip zařízení lze přirovnat ke sbírání nepořádku síťkou z bazénu, jen v mnohonásobně větším měřítku. Jen rok poté za svou iniciativu dostal cenu Champion of the Earth od OSN.

Z plastů vyrábí i brýle. Fandí mu průmyslníci i muzikanti

The Ocean Cleanup začal systém testovat v září 2018, nejprve v ústí nejšpinavějších řek do moře a po vyřešení jeho úvodních problémů nasadil první loď s bariérou i do Velké tichomořské odpadkové skvrny, ze které v prosinci 2019 vyvezl i první odpad. Ten samý rok také Boyana Slata ve 25 letech jmenovala Evropská komise členem rady panelu řešícího obnovu oceánů. A v listopadu 2020 představil i první výrobky z vylovených plastů – recyklované sluneční brýle za 199 eur.

Nizozemský start-up založený před devíti lety vybral dodnes na svoji technologii přes 35 milionů dolarů, tedy asi více než 860 milionů korun. Mezi jeho investory i partnery se řadí třeba největší lodní dopravce Maersk, nápojářský gigant Coca-Cola, ale i hudební skupina Coldplay. S jejich pomocí vypravil už devět sběrných katamaránů Interceptor na ty nejznečištěnější řeky a jeho plovoucí bariéra tažená dvěma loděmi ze skvrny v Tichém oceánu přivezla už dohromady 169 565 kilogramů odpadu.

„Je opravdu těžké si představit, že všechny ty věci plavaly venku uprostřed oceánu – 2 tisíce kilometrů od břehu. Plavaly by tam i za 10 let, 50 let, dokonce i 100 let. Ty věci jsou odolné, a to je důvod, proč musíme jít a uklidit je. Tak ať tohle značí začátek konce Velké tichomořské odpadkové skvrny,“ dodal loni v říjnu Boyan.

Desítky tun za pár dní je málo. Nový systém slibuje vyšší efektivitu i úsporu

Největší várku zachytila bariéra čistící oceány v půlce tohoto října – 10 086 kilogramů jen za 6 a půl dne. A to šlo teprve o druhou generaci systému, která byla v provozu jen rok.

„I jen se systémem, který máme dnes, bychom dokázali teoreticky Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu vyčistit. Problém ale je, že by to nebylo zrovna finančně efektivní, protože byste potřebovali asi 50 kusů Jenny – to je přezdívka pro náš současný systém – systém 002, který na délku měří 800 metrů a to je přesně ten problém. Funguje to, ale pořád to je malé, prťavé,“ přiznal šéf firmy už na letošní říjnové akci, která představovala investorům novinky.

Ještě letos ale The Ocean Cleanup představil třetí generaci plovoucí bariéry pro čištění oceánů, která se bude při práci spoléhat i na pomoc dronů hledajících nejvíce odpadem zahuštěná místa. Start-up ji vyvíjel už v průběhu provozu systému 002 a teď se postupně chystá zařízení nahradit, nebo tedy spíš přestavět, aby ušetřil materiál.

Novinka zrecykluje své předchůdce

Některé díly současného systému totiž lze použít znovu a jiné zase upravit. Jako třeba postranní suknice tvořící 800 metrů dlouhou hráz svádějící odpadky do střední záchytné zóny. Jejich sítě budou sice pořád sahat do hloubky čtyř metrů, prodlouží se ale tak, aby se rozpětí více než trojnásobně zvětšilo na 2 500 metrů. Třetí generace bariéry se tak neobejde ani bez přídavné třetí lodě. Systém tak bude až o jeden řád efektivnější, proto také zmizela jedna nula v pořadovém názvu – po 002 následuje už jen 03.

„Velký systém – to je to klíčové, o čem Systém 03 je. Ale to, co hlavně vidíte u těchto animovaných modelů, je jak střední část systému měřící 800 metrů už dnes pluje u skvrny. Jedná se o stejné součástky – zachytávající zóna, která sbírá plast, a přední část, které říkáme křídla, ty už jsou v provozu,“ potvrdil Boyan Slat.