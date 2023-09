Na Tchaj-wanu obnovili armádní veletrh. Kvůli Číně jej ovládly drony

„Tyto platformy je velice jednoduché odpalovat téměř odkudkoli a mohla by to být poslední šance k odražení nějaké invaze - aspoň té pomalé. Navíc k nim máte střely s plochou dráhou letu, které Tchaj-wan vyvinul. Takže mají nové střely s plochou dráhou letu, mají protilodní střely Siung-feng III s náporovým motorem - jedna byla odpálena omylem pár let zpátky a zasáhla loď, prošla skrz a pokračovala dál, byla to stvůra. Takže Tchaj-wan postupuje vpřed, co se týče nové technologie v bezpilotním letectví, dronech i raketách,“ říká v reportáži vojenský analytik Wendell Minnick.