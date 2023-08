Extrémní autoshow ukázala nejdražší „auto na baterky“ za 100 milionů

Každoroční motoristická show The Quail na stejnojmenném golfovém hřišti ve městě Carmel v Kalifornii se konala minulý víkend a slavila už 20. výročí. Luxusní značky jako Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini nebo Pagani, ale i další méně známé automobilky tak přijely opravdu předvést to nejlepší. K vidění bylo přes 200 aut, 17 z nich si zde dokonce odbylo svůj debut.

Jedním z debutů na akci byl třeba Type 66 od Lotusu, jehož design připomíná závoďák na okruhu ze 60. let. Pod kapotou skrývá osmiválec o výkonu 830 koní, z nuly na sto zrychlí do tří sekund a jeho maximální rychlost je 320 kilometrů za hodinu. Britská stáj vyrobí jen deset kusů při ceně 1,2 milionu dolarů (26,5 mil. Kč) za jeden.

Ještě dražší a raritnější je ale další supersport, který si na The Quail odbyl premiéru, a to Czinger 21C Blackbird Edition inspirovaný známou americkou stealth bojovou stíhačkou. Jeho osmiválcový motor osazený dvojicí turbodmychadel vydá ohromujících 1350 koní a dosáhne až na 407 kilometrů za hodinu. Na maximální rychlost z nuly a zpět na nulu se dostane za 27 sekund. Americká značka vyrobí jen čtyři kusy a stojí 2,8 milionu dolarů (61,6 mil. kč) za jeden.

A poprvé na akci odhalili i nový Rolls-Royce Spectre. Od britské luxusní značky je to zatím jediný elektrovůz. Zákazníci se v něm prý ale nebudou cítit jako v autě na baterie. Také je to vůbec nejtěžší model a váží skoro tři tuny. Dva elektromotory mu daly výkon 577 koní, z nuly na sto zrychlí za 4,2 sekundy a může jet maximálně 250 kilometrů za hodinu. Cena je „pouze“ 420 tisíc dolarů (9,2 mil. Kč).

„Na prvním místě to musí být Rolls-Royce a na druhém místě pak elektromobil. A to pro nás byl celkem oříšek. A kdo už měl šanci se posadit za volant, byl dost ohromený z toho, jak jsme toho dosáhli. Co pociťujete, co slyšíte, co cítíte všemi vašimi smysly, je skutečně Rolls-Royce,“ popisuje ve videu také CEO firmy ​​Torsten Müller-Ötvös.