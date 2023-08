Novou baterii pro elektroauta lze dobít za čtyři minuty. Pohání formuli

Díváte se na formuli, která z nuly na sto zrychlí pod čtyři sekundy a jejíž maximální rychlost je 300 kilometrů v hodině, čímž není rozhodně nijak přelomová. Unikátní je ale v tom, že je na elektřinu a má baterii, která má kromě relativně velkého dojezdu údajně to nejrychlejší dobíjení na světě .

Za vývojem revolučního akumulátoru stojí tým více než třiceti studentů z Technické univerzity Eindhoven (TU/e) v Nizozemsku a tamní startup InMotion, který založilo dalších deset studentů v roce 2009. Od té doby už společně navrhli a vyrobili čtyři elektrické formule, se kterými by chtěli závodit v proslulém vytrvalostním závodu 24 hodin Le Mans. To jim ovšem právě neumožňovalo pomalé dobíjení vozů. Až dosud.

„Po implementování velice speciálních designů do naší baterie jsme si jistí, že ji lze dobíjet opravdu rychle. Už dříve jsme čas nabíjení dostali na 12 minut, a i to už je o deset minut rychlejší, než co je dnes na trhu,“ vysvětluje v reportáži SZ Tech manažerka společného týmu InMotion a nizozemských studentů Hieke van Heeschová.