V srdci Číny začala robotická akce roku. Stroje se stále více podobají lidem

Třeba čínská hi-tech firma EX Robots ve svém vyhrazeném prostoru vystavila šestici torz, která napodobovala emoce z tváří návštěvníků. Ty nejdřív natočila kamera, strojové algoritmy analyzovaly výrazy jako biologické informace a robotické hlavy je pak co nejlépe kopírovaly – pomocí jemných servomotorů a umělé kůže.

A tam, kde je člověk, nesmí chybět ani jeho nejlepší přítel. Platí to i pro roboty. Takže na robotické konferenci se jako loni znovu předváděli také robopsi, kteří jsou díky umělé inteligenci ještě poslušnější a bystřejší. Vůbec první takové stroje vynalezla a do světa rozšířila americká firma Boston Dynamics a v případě čínských modelů se lze určitě do velké míry bavit o napodobeninách. I tak ale měly co předvést – něco moc nové nebylo, jinde se výrobky přece jen posunuly.