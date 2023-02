Domácí práce i nebezpečné mise. Další humanoidní robot je tu, zatím bez hlavy

Říkají mu Apollo. Na výšku měří 172 centimetrů, váží asi 72,5 kilogramu, a přestože prozatím nemá hlavu, je to humanoidní robot, jehož ruce a nohy by měly jednou sloužit pro takzvané „obecné účely“ pomáhající lidem. Jeho výrobce, texaský startup Apptronik ve spolupráci s americkým úřadem NASA však cílí konkrétně na tři oblasti: vesmír, byznysový sektor a domácnost.

Informace i záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Takového robotického pomocníka na všeobecné využití, a především domácí práce, loni představily už i jiné dvě firmy - Xiaomi a Tesla, které se tak v tomto odvětví staly hlavními konkurenty.

Jaké roboty má Apollo překonat

CyberOne od čínského technologického giganta Xiaomi uvedený v srpnu měří také okolo 170 centimetrů, ale je o 20 kilogramů lehčí. A to má navíc hlavu a unikátní obličej, který tvoří zakřivený OLED displej zobrazující informace a skrývající Mi-Sense modul pro hloubkové čili 3D vidění. S takzvaným „algoritmem interakce“ tak rozliší osoby, gesta i výrazy - pozná prý až 45 emocí a pomocí dvojice mikrofonů i 85 druhů zvuků. Další algoritmus pak ovládá stabilitu a přirozenost pohybů, které zajišťuje 13 kloubů umožňujících 21 stupňů volnosti.

Optimus od texaské automobilky Tesla odhalený v říjnu je oproti Apollu asi o 15 centimetrů vyšší, a přitom jen o půl kila těžší. Unikátní je ale proto, že nespoléhá na žádné hloubkové vidění. Navigaci i orientaci zajišťuje analýza obrazu z běžných kamer pomocí vyspělého strojového učení. A měl by také být obratnější. Po celém těle má 28 strukturálních aktuátorů čili převaděčů rotací elektromotorů na lineární pohyb, a ty mu zajišťují až 200 stupňů volnosti.

Nejlevnějšího humanoida slibuje Musk

Zatímco Xiaomi chce svého robota prodávat v přepočtu za více než dva miliony korun, Tesla plánuje vlastního humanoida nabízet v ceně okolo 400 tisíc korun. Alespoň to tvrdí Elon Musk, který je ale pro své nadsazené sliby už poměrně známý. Nový konkurent v tomto odvětví Apptronik zatím uvádí vyšší cenu - její android by měl stát do 100 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,2 milionu korun.

Firma prototyp svého robota odhalí světu už v březnu. Dá se přitom očekávat, že ohledně plánů bude sdílnější než Čína, která dobu uvedení nekomentuje, a střízlivější než Musk, který cílí na tři až pět let. Apptronik by chtěl doručit první milion kusů robotů do roku 2030.

Startup má s androidy i NASA už zkušenosti

Přestože by se ale cíl nového hráče mohl také zdát nadsazený, oproti Xiaomi a Tesle má více zkušeností. Už v roce 2013 totiž začal poprvé spolupracovat s NASA na robotovi Valkyrie, se kterým se chtěl úřad zúčastnit mezinárodní soutěže DARPA Subterranean Challenge čili robotické výzvy amerického ministerstva obrany.

Také šlo o humanoida pro „obecné účely“ a měl celkem 44 stupňů volnosti. Ihned po startu mu ale selhalo ovládání, protože ho úřad s firmou v úvodním nadšení doslova přecpali senzory a programy. Inženýři však jeho technologie a nápady stále používají pro vývoj dalších nástupců. Texaský startup vytvořil především novou generaci elastických aktuátorů čili převaděčů rotací elektromotorů na lineární pohyb.

Od té doby ale Apptronik pokračoval s vývojem po vlastní ose a už představil i torzo robota Astra, který sice nemá nohy, ale zručnost jeho obratnějších rukou už se testuje u několika firem pro využití v dodavatelském řetězci. Apollo má být v podstatě jeho nástavbou, která vznikne přidáním nohou a pár dalších stupňů volnosti. Přesné množství a jiné detaily podnik zveřejní pravděpodobně na premiéře v březnu - zbytek roku pak chce spolupracovat s vybranými zákazníky, aby jim doručil své prototypy a pozoroval jejich schopnost v praxi.

Zručný robot s nízkými náklady by mohl letět i na Mars

Apollo by měl sám zvednout a unést až 25 kilogramů, přičemž bude mít tři druhy aktuátorů. Také by se má skládat z co nejmenšího počtu jednoduchých součástek, z nichž by žádná neměla podléhat žádnému zvláštnímu patentu, aby se k nim a případné výměně mohl budoucí majitel dostat co nejsnáze, a robot tak byl opravdu co nejméně nákladný.

NASA si vybrala Apptronik jako svého komerčního partnera pro vývoj nové generace humanoidů pro „obecné využití“ loni v září. Od spolupráce očekává, že by roboty mohla jednou využívat při misích na Měsíc, Mars a jiná vesmírná tělesa. A to nikoli jako náhradu astronautů, ale ke snížení rizik pro ně. Zručné stroje může třeba vyslat na místo dříve, aby pomohly stavět a připravovat základny pro lidskou posádku.