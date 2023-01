Hadí robot od Rolls-Royce má do 10 let operovat lidi s nádory

Takzvaný Eelume od stejnojmenného podniku by se měl jednou starat o ropovody na mořském dně. Investuje do něj i norský těžař Equinor a na vývoji spolupracuje také technologický gigant Kongsberg. V budoucnu má být plně autonomní a půl kilometru pod hladinou vydržet s vlastní dobíjecí stanicí i půl roku.

S hadím robotem by měli k nádorům přístup skrz ústa a jejich odstranění by se tím značně usnadnilo, přičemž i pooperační zotavení by mohlo být rychlejší a pacientům by se mohla údajně i prodloužit doba dožití.