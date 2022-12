Top pět robotů odhalených v roce 2022: humanoidi i robozvířata

Se všemi těmito parametry by měl CyberOne jednou pomáhat nejen v průmyslu, ale i v domácnosti. Samotné propagační video firmy však robota ukazuje tak, že se teprve učí chodit, a neuvedla ani, kdy půjde do prodeje. V závodě o odhalení prvního androida využitelného v praxi tak sice Xiaomi vyhrálo, v souboji o skutečné uvedení na trh ale pořád mohou vyhrát Američané.

Na začátku října svého humanoidního robota pro domácí či kancelářské práce představila i texaská automobilka Tesla. Odhalila ho na svém Dni umělé inteligence (AI Day), a to o jeho vývoji informovala teprve loni. Oproti Číňanům přitom ale ukázala nejen svůj prototyp vyrobený jen za šest měsíců, ale údajně i první kus z plánované sériové výroby. Optimuse by chtěl Elon Musk prodávat už do tří až pěti let, a navíc prý levněji než auto - v přepočtu za méně než půl milionu korun.