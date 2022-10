Musk ukázal robota Tesly. Nosí věci i zalévá, cena a prodej ale budí otázky

Texaská automobilka Tesla předvedla na svém letošním Dni umělé inteligence (AI Day) humanoidního robota. Jmenuje se Optimus, měl by se vyrábět sériově a stát v přepočtu méně než půl milionu korun.

Běžně se akce točí spíš okolo pokroků v samořízení elektroaut. Už loni ale Elon Musk překvapil oznámením, že do roku firma sestrojí androida, který bude jednou chodit mezi lidmi, zastávat jeho slovy „nudnou“ práci a dokonce mít i vlastní osobnost. Na pódiu se tehdy ale roztancoval pouze člověk v převleku robota, a toho plánovaného ukázali pomocí videoanimace.

Letošní ročník už ale ukázal nejen model z rané fáze vývoje, který po vzoru svého „otce“ samozřejmě i zatancoval, ale i ten z první řady údajně plánované výroby. Od původního 3D návrhu měli sice oba roboti vizuálně daleko – a hlavně tedy ten první, který vyšel i s nezakrytými kabely a motory. Inženýři tento prototyp ale vyrobili jen za šest měsíců, a dokonce ze součástek, které zrovna měli po ruce a původně neměly sloužit pro výrobu robota. Ale na pódiu chodil bez jakékoli podpory.

„Ten robot toho dokáže mnohem víc, než co jsme vám právě ukázali. Akorát jsme nechtěli, aby spadnul na obličej. Takže teď vám ukážeme pár videí toho, jak robot dělá několik dalších věcí, což je o dost méně riskantní,“ vtipkoval hned po uvedení androida šéf Tesly.

Součástí prezentace tedy bylo i video, na kterém už prototyp robota Optimus vykonává řadu úkolů – od nošení krabic přes zalévání květin až po práci v areálu automobilky.

Tesla na detailech nešetřila

Druhý odhalený model se už tak nepředváděl, přitom je to ale právě ten, který by měl zamířit do sériové výroby. Také už je konstruovaný z dílů vyrobených Teslou přímo na míru. Měří zhruba jeden metr a 87 centimetrů, váží 73 kilogramů a po celém těle má 28 strukturálních aktuátorů, tedy převaděčů rotací elektromotorů na lineární pohyb. Díky těm je schopný dosáhnout až 200 stupňů volnosti, čili úkonů, které dokáže provést.

Jenom každá ruka jich má jedenáct, takže se chlubí i protistojnými palci a schopností hýbat každým prstem zvlášť. Zvládne zvedat předměty či chodit do schodů, což se hodí zrovna pro domácí práce, pro které robota Musk slibuje. Mimo jiné má i wi-fi. A zatímco na pódiu sám ještě nechodil, údajně toho bude schopný jen za pár týdnů. Musk ho také chce už prodávat za tři až pět let. A to prý levněji než auto.

„Náš cíl je vyrábět užitečného humanoidního robota, co nejrychleji to jde,“ uvedl Elon Musk ukázkový model z první řady robota Optimus pro sériovou výrobu.

„Všichni už jste někdy viděli působivé ukázky humanoidního robota. A to je dobře, ale co jim chybí? Chybí jim mozek. Nemají inteligenci na to, aby se navigovali po světě sami. A jsou také hodně drazí a vyrábí se v nízkém množství,“ začal šéf Tesly vysvětlovat současnou problematiku rozvoje robotiky.

„Zatímco Optimus je navržený jako velice schopný robot a k výrobě ve velkém množství – nakonec možná i po milionech kusů. A odhaduje se, že bude stát mnohem méně než auto. Já bych řekl, že méně než 20 tisíc dolarů (téměř půl milionu korun, pozn. red.),“ dodal Musk.

Androida řídí počítač, který ovládá elektroauta

Inženýři Tesly ukázali na prezentaci i řadu detailních animací a nákresů odhalujících podrobné fungování robota a jeho jednotlivých dílů. Jako třeba i to, že torzo androida skrývá baterii o kapacitě 2,3 kWh, v sedě má spotřebu 100 W a při svižné chůzi 500 W. To znamená, že by měl vydržet fungovat v režimu svižné chůze více než 4 hodiny.

Navigaci zajišťuje stejný počítač, kterým firma vybavuje svoje dnes už samořízená elektroauta – akorát umělou inteligenci přeprogramovala, aby se místo v provozu orientovala v domě, kanceláři či továrně. A i tyto náročné vizualizace si lidé mohli prohlédnout. Že bude AI Day opravdu dost technicky zaměřený, upozorňoval Elon Musk už před jeho konáním. A to s důvodem, že bude sloužit hlavně k náboru dalších inženýrů.

„Víte, zbývá ještě hodně práce na tom, abychom Optima vylepšili. Tohle je pořád jen první verze. A to je i skutečný důvod, proč tuhle akci pořádáme. Čili přesvědčit jedny z nejtalentovanějších lidí na světě – jako jste vy – aby se připojili k Tesle a pomohli z toho udělat realitu. Aby pomohli dostat se na velkokapacitní výrobu, tak aby to mohlo pomáhat milionům lidí,“ doplnil šéf automobilky.

Reakce odborníků? Obdiv, ale…

Přestože ale prezentace s ukázkou robota chodícího bez opory i jeho práce a detailů o fungování mohla vypadat přesvědčivě, experti se na Muskovy cíle dívají střízlivěji.

„Je to necelý rok poté, co jejich původní koncept byl člověk tančící v kombinéze. Nutno podotknout, že postup za jeden rok je tedy velmi velký. A vypadá to, že jsou schopni opravdu vyvíjet tyto záležitosti rychle,“ uvádí svou reakci pro SZ Tech postdoktorand Tomáš Rouček zabývající se ovládáním robotů v Centru umělé inteligence na Fakultě elektrotechnické (FEL) ČVUT.

„Ale myslím si, že je také potřeba podotknout, že z toho jednoho videa, z této jedné ukázku, kterou předvedli, se nedá příliš říci, co ten robot nejen ve skutečnosti dokáže, ale jak moc je spolehlivý,“ dodává odborník, který na katedře počítačů v Praze testoval například chytrého robotického psa Spota od americké firmy Boston Dynamics.

Pozor na věci, babičky i ratolesti

Podle Roučka je důležité myslet i na to, že pokud by se takoví roboti měli pohybovat v blízkosti lidí, pomáhat jim a spolupracovat s nimi, musí rovněž být spolehliví. A tedy se vyznačovat naprosto minimální, pokud ne nulovou chybovostí. Optimus váží přes 70 kilogramů a podle cílů Tesly by se jednou měl pohybovat nejen v okolí choulostivých strojů nebo spotřebičů, ale i seniorů nebo dětí.

„Co se spolehlivosti týče, k tomu Musk neřekl v podstatě vůbec nic. Ukázal jedno video – my nevíme, jestli ho točil jedenkrát, nebo je to padesátý či stý pokus. Je potřeba si uvědomit, že robot bude muset dělat to, co bude schopný dělat jednoduše a často. Momentálně sice nosil krabici nebo byl schopen uchopit konev, ale my ani nevíme, jestli to bylo autonomní, nebo zda ho někdo ovládal nebo ho to naučil tím, že mu řekl, jak ty pohyby má dělat, anebo to bylo něco, co byl ten robot opravdu schopen udělat sám,“ dodává odborník z FEL ČVUT.

Jak český znalec upozorňuje, že na videích skutečně není poznat, zda robot vykonával činnosti autonomně, tedy sám za pomoci strojového učení a umělé inteligence. Když by to tak opravdu bylo, Tesla by se podle něj s úspěchem více chlubila a v takovém případě by plánovaný horizont pěti let na prodej úvodních kusů byl i proveditelný.

„Myslím si, že do pěti let bychom mohli toho robota nebo jemu podobného vidět někde v nějakých uzavřených prostorách, kde budou jen tito roboti. Například kdyby to byla kuchyň nějakého fast foodu nebo něco takového, kde se pohybují tři takoví roboti – to možné asi je. Pokud by tam nevstupoval nikdo jiný. Ovšem dostat se na pohyb mezi normální populací, to si myslím, že minimálně osm či deset let zabere,“ odhaduje Rouček.

Sedět by nemusela ani cena

„Trochu se také obávám ceny. Všichni víme, že Tesla nedoručuje úplně u těchto záležitostí pravdu, a že časem se ty ceny zvedají – případně, že se na příkladem Cybertruck čeká již několikátým rokem. Takže to je věc, na kterou si musíme počkat, a uvidíme, jak to dopadne,“ doplňuje.

Americká automobilka nicméně v závodu o prvního v praxi využitelného androida není jediná. V srpnu ji s prezentací v podobně opatrném duchu už předběhl čínský konkurent CyberOne od Xiaomi, který ale nemá ještě ani stanovené odhadované datum prodeje, zato cena by se měla pohybovat v přepočtu mezi 2,1 a 2,45 milionu korun.

A pokroky dělá také Digit od oregonské Agility Robotics, jehož nová verze by se měla představit rovněž teď na podzim. A je tu také Atlas od už zmíněné firmy Boston Dynamics, který čas od času uchvátí internet svými parkourovými nebo tanečními videi – na prezentaci možných užití, ceny nebo termínů prodeje ale na rozdíl od ostatních tolik nespěchá.