Vývoj domácích androidů oznámil po Tesle i známý výrobce robovysavačů

První robotický vysavač se původně anglický, dnes už ale singapurský podnik Dyson pokusil uvést na trh před více než 20 lety. To byl ale ještě moc těžký a pomalý, a tak ho z výroby stáhl. Do obchodů zamířil až v roce 2014. V ten samý rok firma známého britského vynálezce Jamese Dysona také investovala 5 milionů liber, tehdy asi 165 milionů korun, do týmu vědců na Královské univerzitě v Londýně. A hned rok potom přidala dalších 12 milionů liber.

Spolu začali vyvíjet software pro počítačové vidění, aby se roboti zvládli pohybovat a pracovat v běžném prostředí. Společnost chtěla novou technologii aplikovat i v dalších produktech, nejen ve vysavačích. V té době už do univerzit a startupů pracujících na umělé inteligenci pro roboty investovali i giganti jako Microsoft, Google či Amazon.

Dyson ale tento týden udělal další krok podobný spíše tomu, co oznámila loni například Tesla, která také plánuje vyrábět roboty pro domácí práce.

„Tenhle hangár číslo 86, je kompletně plný inženýrů pracujících na wearables. A tahle budova se bude soustředit na robotiku,“ ukazuje za sebe v nově publikované videoprohlídce hlavní inženýr a syn zakladatele firmy Jake Dyson.

„V robotice je velká budoucnost. (Roboti) mohou lidem šetřit čas, dělat za ně domácí práce a vylepšovat jejich každodenní život. Já už jsem nějakou chvíli rodič a teď trávím půlku života uklízením po mých dětech a je to docela únavné,“ dodává.

Dyson v areálu bývalého britského letiště Hullavington staví prý největší výzkumné středisko robotiky v Británii. V dalších pěti letech do center vývoje investuje 2,75 miliardy liber, tedy až 80 miliard korun. Zde vyvíjí roboty, kteří by měli uklízet celou domácnost.

„Musí zvládnout tolik zátěže, kolik jen půjde. Aby v domácím prostředí byl bezpečný a schopný unést takové nárazy jako třeba tohle,“ doplňuje ve videu jedna z inženýrek i s názornou ukázkou. Kromě zlepšování senzorů, systémů vidění, strojového učení a umělé inteligence se totiž vývoj soustředí i na odolnost.

Zatím se ale potýkal s jedním problémem. „Schází nám nějakých 700 inženýrů v robotice. Tolik jich teď sháníme, aby pracovali na mozku – v podstatě robotickém mozku. Fungujeme v malém týmu odborníků, kteří ale dělají velké věci. A můžeme se tam dostat, jen potřebujeme víc lidí,“ vysvětluje Dyson.

Mohutný nábor zaměstnanců

Jen letos Dysonových 14 tisíc zaměstnanců posílily přes 2 tisíce nových lidí. V Londýně i Singapuru. Půlku tvořili inženýři, vědci a programátoři. Do střediska v Hullavingtonu zamíří 250 nových strojařů.

„Pojďte za mnou. Tahle laboratoř se zabývá percepcí (problematika vnímání). Tady se všechno točí okolo mozku, systémů vidění, tedy jak si robot interpretuje okolí skrz senzory a kamery či termální zobrazení. Je schopný zmapovat lidi a pohybovat se v reálném světě. Jsou tu i věci, které se pořád učíme a které můžeme aplikovat do jiných produktů v jiných kategoriích, abychom zlepšili jejich funkčnost a výkon pro spotřebitele,“ říká hlavní inženýr a syn zakladatele firmy.

Firma neuvedla, kdy by mohla představit své první domácí androidy. Prodávat by je pak ale chtěla až do 84 zemí, ve kterých obchoduje. A zatím se jí i navzdory pandemii a nedostatku čipů dařilo. Loni zvýšila tržby o pět procent na šest miliard a čistý zisk o 16 procent na 1,5 miliardy liber.

„Přímo tady je velmi zajímavé zařízení. Co tahle paže umí, je, že dokáže zmapovat tamto křeslo ve 3D. Takže to asi znamená, že už v něm nikdy nenajdu zapadlé brambůrky,“ vtipkuje Jake Dyson.

Firma sází na sci-fi budoucnost

Média ale nadšení rodinné firmy brzdí. Dyson kromě výroby a prodeje klasických vysavačů vyvíjí třeba i elektromotory a rovněž se stejně jako jiní snaží o převratnou baterii s pevným elektrolytem. V roce 2019 ale například ukončil práci na vlastním autě do zásuvky.

Letos v březnu zase vzbudila nejisté reakce jeho snaha o průnik na trh s wearables, tedy nositelnou elektronikou. Jeho sluchátka totiž kopírují design vysavačů a v každém z nich je motor, větrák a filtr, ze kterého jde z 97 procent čistý vzduch magneticky připojeným náhubkem přímo do úst svého majitele.