Amazonu dojdou skladníci. Pomůže první plně autonomní robot

Informace spolu se záběry si můžete poslechnout i prohlédnout také ve videoreportáži u tohoto článku.

Je to už deset let, co největší internetový prodejce na světě poprvé výrazněji investoval do robotizace svých logistických center. Amazon koupil robotický podnik Kiva za 775 milionů dolarů v březnu 2012. A dnes funguje ve skladech e-commerce giganta přes 520 tisíc robotických pomocníků.

Napříč sklady, třídícími centry i svými uzlovými letišti má e-shop přes deset různých typů robotických systémů. Jeho lidé většinou běžně fungují vedle nich a pracoviště mají bezpečně oddělená, nebo je přímo obsluhují. Své zaměstnance prý Amazon nikdy nechtěl nahrazovat, ostatně celosvětově počet pracovních míst o více než milion narostl, takže dřívější obavy o robotech beroucích práci padly.

Amazon tvrdí, že chce udržovat mezi lidmi a stroji harmonii. A této vize se zřejmě i stále drží. Byla totiž jedním z ústředních témat druhého ročníku jeho technologické konference.

Čtyři noví roboti. Skutečně firma nebude nahrazovat lidi?

Amazon před týdnem na události re:MARS 2022 v Las Vegas představil mimo jiné i svého prvního kompletně autonomního mobilního robota, který dokáže přemisťovat velké a těžké vozíky, a zároveň se s nimi bezpečně navigovat a jezdit i mezi zaměstnanci – na rozdíl od jiných strojů oddělených od lidí třeba klecí.

E-Commerce gigant neuvedl žádné přesné technické detaily. Takzvaný Proteus má prý ale „pokročilou technologii percepce, navigace a bezpečnosti.“ Odhalené video, které je v originální verzi bez zvuku, potom ukazuje, že robot před sebe vysílá zelený paprsek světla, a zastaví, jakmile se v něm ocitne nějaká překážka včetně člověka.

Další představený robot Cardinal je už klasické robotické rameno v kleci. Vyzvedává balíky, čte jejich štítky a ukládá je do určeného vozíku k další expedici. Správně třídit mu umožňuje počítačové vidění a umělá inteligence. Firma aktuálně testuje prototyp schopný unést 50 kilogramů, a do ostrého provozu v distribučních centrech jej chce nasadit už do příštího roku.

Druhé robotické rameno by zase mělo zaměstnancům pomoci vyzvedávat krabice z mobilních polic, které jsou často na místech v různé vzdálenosti i výšce. Aby se tak nemuseli sklánět nebo si pomáhat žebříkem, rameno o stejné výbavě by mělo za něj lokalizovat danou polici, sebrat z ní krabici s produktem, podat ji pracovníkovi a pak ji prázdnou i vrátit.

Do dvou let bude firma bez lidí

Poslední novinka je systém, který rovněž počítačovým viděním a strojovým učením rozpozná balík procházející jeho kamerou, a to bez zastavení. Čárové kódy skenuje rychlostí 120 snímků za sekundu. Zaměstnanci k tomu dnes používají ruční skenery, které by tak v budoucnu mohly zmizet. Ani tady už Amazon neřekl více detailů. Mělo by jít o podobnou technologii používanou v jeho bezhotovostních obchodech.

V prohlášení firma tvrdí, že sklady určitě neplánuje plně robotizovat. Stroje podobného typu mají prý zastat práci, která je pro lidi třeba nebezpečná. Uniklá vnitřní zpráva Amazonu citovaná serverem Vox.com však do jisté míry naznačuje i opačnou možnost.

Přednímu internetového prodejci by mohli už do roku 2024 dojít lidé vhodní k náboru do jeho amerických skladů. Pokud tedy plánuje stejné tempo růstu jako dosud a nebude chtít změnit výši platu, délku směn či přijímat třeba i své starší zaměstnance.

Toto je první zcela autonomní robot do skladů Amazonu. E-shopové jedničce prý dojdou lidé.Video: Jan Marek

Vznik odborů, přeplácení konkurencí, sledování výkonu i zranění

Například v New Yorku Amazon platí 18 dolarů na hodinu, tedy více než dvojnásobek minimální mzdy. To také nejdřív hodně lidí odrazovalo od toho, aby založili firemní odbory. Konkurenční Walmart však dává už 25 dolarů, a tak letos v dubnu poprvé v historii Amazonu odborové hnutí přece jen vzniklo.

Založení však motivovaly hlavně přísné pracovní podmínky. Kromě vysokých kvót produktivity jsou prý lidé ve skladech neustále sledovaní a měří se jejich výkon. Což vede často i ke zraněním. Uniklá zpráva jako řešení nedostatku pracovníků zmiňuje zvýšení počtu odpracovaných hodin týdně ještě o desetinu, čímž by se firma vyhnula náboru 118 tisíc lidí.

Amazon musí automatizaci bilancovat

Podle uniklé zprávy si vedení firmy už loni navíc stanovilo „konzervativní“ cíl zvýšit produktivitu skladů o čtvrtinu právě do konce roku 2024, a to výhradně za pomoci automatizace. Což prý ale oddálí krizi opět jen o kousek. Současně druhý největší zaměstnavatel v USA se už dřív přitom nechal slyšet, že nahrazování zaměstnanců roboty je pouze klam a vedl by k jeho konci.

Další možné, částečné řešení je zvýšení mzdy. Amazon si vypočítal, že každý dolar na hodinu navíc mu rozšíří okruh náboru o sedm procent uchazečů. Jenom jeden a půl dolaru by přitom oddálilo krizi o tři roky.

Gigant zřejmě bude mezi těmito řešeními muset dost bilancovat. Zvýšit platy by totiž znamenalo ubrat peníze na jiném místě. Přílišnou automatizací by pak riskoval hněv kritiků z řad odborů i veřejnosti, a u náboru bývalých a starých zaměstnanců by zase musel slevit ze sledování výkonnosti a kvót produktivity. Zdravotní prohlídky se už ale při testování na drogy třeba nezaměřují na marihuanu.

Asistent s hlasem zesnulé babičky, autotaxíky i vesmír

Amazon ale ví, jak zaměřit pozornost světa jinam. Čtyřdenní konference asi nejvíc upoutala nově představenou schopností jeho domácí hlasové asistentky. Takzvaná Alexa s pomocí umělé inteligence zvládne mluvit hlasem zesnulého člověka. Naučí se to jen z pouhé minuty audiozáznamu. Otázkou zůstává etika takové technologie.

Došlo ale třeba i na oznámení pokroku robotického taxíku vyvíjeného firmou ZOOX. Tu koupil e-commerce gigant za miliardu dolarů v roce 2020, a vozidlo nově údajně otestoval úspěšně v ostrém provozu bez jakéhokoli dohledu. Akci využila k opětovné ukázce své soukromé vesmírné stanice Orbital Reef i partnerská firma Blue Origin. Její zakladatel, bývalý šéf Amazonu Jeff Bezos, s ní chce jako i další jeho konkurenti nahradit dosluhující ISS na oběžné dráze.

Název konference re:MARS je koneckonců zkratkou čtyř pojmů – Machine Learning, Automation, Robotics a Space. Což jsou podle Amazonu čtyři fenomény, které lidé budou muset jednou ovládnout, aby se na Rudou planetu opravdu dostali.

Na akci vystoupil mimo jiné i britský milionář a zakladatel podniku Gravity Industries, Richard Browning, který se snaží o rozšíření svého tryskového batohu, čili jetpacku nebo také „Iron Manova obleku“ ke složkám kritické infrastruktury – od záchranářů, přes policisty až po vojáky. Jak psala i redakce SZ Tech, jeho vynález by při ostrých misích už toto léto měli začlenit do své výbavy horští záchranáři právě v Anglii.

Lidé se mohou zčásti stát stroji

Už dříve vyšel v technologické rubrice serveru Seznam Zprávy článek i o robotech, kteří by mohli nahrazovat pracovníky také na stavbách, a to rovněž v Česku. Skoro 10 let je v tuzemsku vyvíjejí dvě známé stavební firmy. Stroje vydají za tým zedníků a pracovaly by nejen rychleji, ale i levněji. To, která robotického stavaře uvede do ostrého provozu první, se zřejmě ukáže už příští rok.

Co se týče robotů-skladníků, svého pomocníka, který přemístí 13 balíků za minutu, loni představila i společnost Boston Dynamics proslavená svým robotickým psem Spotem.