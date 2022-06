Iron Manův oblek už testují první horští záchranáři. Do akce má jít v létě

Zatím nejdál pokročil Richard Browning u horské služby největšího národního parku v Anglii v pohoří Lake District. Tam už netestuje jetpack pouze on, ale také paramedici. Jako třeba Jamie Walsh, který v květnu už po šesti dnech tréninku vyletěl na třetí nejvyšší anglickou horu Helvellyn do nadmořské výšky 950 metrů. Oblek má přitom limit stoupání ještě o 2700 metrů výš .

Walsh otestoval jetpack ve snížené viditelnosti, za které by záchranný vrtulník vzletět určitě nemohl. Vytyčená vzdálenost bezmála dvou kilometrů s převýšením 670 metrů by pěšky trvala zhruba hodinu a 20 minut. Iron Manův oblek ji zvládl za tři minuty a 30 sekund . Lake District přitom ročně navštíví skoro 16 milionů turistů , a takových případů ve ztížených podmínkách se tak může naskytnout dost.

Cenné však pro horské záchranáře může být i to, že paramedik s jetpackem může na místo vyletět a dorazit ještě před vrtulníkem. A je pro něj určitě také snazší přistát v horším terénu a o to dřív poskytnout první pomoc. Kromě hlavní trysky na zádech je totiž pilot vybavený také dvěma menšími manipulačními tryskami na každé ruce.

Na dotaz redakce SZ Tech, jak dlouho potom trvá ruce z postroje uvolnit, Browning uvedl „dvě sekundy“. Po vybavení jako defibrilátoru či termodece pak záchranář prý může sáhnout do speciálních vaků u kalhot. Firmě se navíc podařilo zvýšit i celkový tah obleku, a nově tak unese místo skoro 150 více než 200 kilogramů, jak dodal zakladatel. Podle váhy pilota a nákladu ve vzduchu také vydrží ve vzduchu až osm minut.

Šéf Gravity Industries podle svých slov doufá, že první ostré zásahy v jetpacích absolvuje horská služba v Lake District na severu Anglie už toto léto. Tedy skoro dva roky po úvodní demonstraci pro tamní paramediky, u níž letěl v obleku ještě on sám. Loni v říjnu jej takto představil i záchranářům v parku Dartmoor na jihu země, kteří by mohli následovat.

„Úřad pro civilní letectví (CAA), Federální letecký úřad (FAA), a dokonce i Vojenský letecký úřad (MAA) prohlásily, že to, co provozujeme, se netýká ani letadel ani dronů, takže striktně vzato nepodléháme žádným oficiálním restrikcím. Úspěšně jsme také demonstrovali oblek na více než 200 akcích napříč 35 státy podle vlastních přísných protokolů, které přijaly všechny tamní úřady. Létat s jetpackem tak dovolujeme jen pilotům, které certifikuje Gravity,“ vysvětlil Browning pro SZ Tech i to, jaké k provozu záchranáři a další instituce potřebují licence.