Xiaomi předvedlo humanoidního robota. Vidí, slyší a prý umí číst emoce

Samotné propagační video čínský stroj ale nakonec vykresluje i tak, že chodit se teprve učí. A konkurencí má být spíše pro loni oznámeného androida Optimus od Tesly, který by se měl veřejnosti ukázat koncem září. Tomu se také lehce podobá, a společné mají hlavně to, že by kromě práce v průmyslu měli oba sloužit i v domácnosti jako asistenti a společníci lidí. Proto mají každý na rozdíl od jiných jednu podstatnou a polidšťující část - hlavu.