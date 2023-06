Český zdicí robot zamíří od září na stavby. Partu zedníků hravě překoná

„Zatím by to měl být jeden stroj měsíčně – takhle je to naplánované pro příští rok. A nějaká ověřovací série, to už probíhá teď. Je to prvních sedm strojů, které by se do konce roku měly zatím objevit na českém trhu,“ doplňuje k začínající sériové produkci Štěpán Kočí, spoluzakladatel KM Robotics.