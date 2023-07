Že loví hlavně muži? O tom skuteční lovci a sběrači zjevně neslyšeli

Nic takového nelze pochopitelně přesvědčivě dokázat, nikdy to není jednoznačně zapsáno, ale hypotézy a příběhy kolem toho vypadaly přesvědčivě. A tak rozšířená představa uváděla, že naši mužští předkové se „toulali“ široko daleko a pronásledovali kořist, zatímco jejich družky zůstávaly poblíž tábora, sbíraly rostliny a staraly se o potomstvo. Muži lovili a ženy sbíraly, a tak se možná před více než milionem let vytvořil systém spolupráce založený na pohlaví.

Ženy by navíc byly znevýhodněny svou „usedlejší a méně agresivní“ povahou. V tomto případě jde o citaci z díla antropologa Briana Haydena z 80. let, ale podobná tvrzení se pochopitelně opakují i v mnoha jiných textech, odborných i populárních.

Domněnku se zdálo potvrzovat i to, co po sobě naši předkové zanechali, tedy hmotné nálezy – ale ani ty neposkytují úplně objektivní obrázek. Lovecké artefakty, jako jsou hroty oštěpů a zvířecí kosti, přežívají v archeologických záznamech déle než potraviny, jako jsou plody, hlízy a med, a pomíjivé nástroje potřebné k jejich sběru. Při zpětném pohledu se tedy může zdát podíl masité stravy na celkové „dietě“ větší, než ve skutečnosti byl, protože zbytky jiných druhů potravy se prostě nezachovají.

Ani analogie utvořené na základě našich pozorování loveckých a sběračských společností moderní doby nejsou nejlepším pramenem. Takových skupin a kmenů neustále ubývá, a tak informace o nich pocházejí většinou ze svědectví sebraných vědci či průzkumníky v průběhu 18. až 20. století. Což byli pochopitelně především muži. Ti se i na základě svých představ o tom, jaká je role obou pohlaví, věnovali obvykle především tomu, co dělá „silnější pohlaví“, tedy muži. Mnohem menší pozornost (byť ne nulová) byla věnována tomu, co dělaly ženy.

Co říká podrobnější pohled na data, to se pokusila zjistit antropoložka Cara Wall-Schefflerová pro databázi D-PLACE, která obsahuje informace o 1400 lidských kulturních skupinách z posledních několika století. Článek je (v angličtině, pochopitelně) všem dostupný v časopise PLOS ONE .

Neznamená to, že by existoval nějaký „mužský“ a „ženský“ způsob lovu. Nezdá se – nebo zatím nemáme doloženo –, že by existovala pevná pravidla. Autoři se domnívají, že pokud někdo rád lovil, mohl lovit v podstatě podle svých představ. Ať už to byl muž, nebo žena.