Bývalý senátor za ČSSD chce zpět, nyní v dresu ANO

Nyní se chce do Senátu vrátit. Ve své rodné Ostravě a v dresu hnutí ANO. „Hnutí ANO je dnes jediná opoziční strana, která může vnést nějakou změnu,“ říká v rozhovoru, který s ním redaktorka Seznam Zpráv pořídila na mítinku Andreje Babiše v Ostravě-Porubě, kde se Antl představil voličům.

Vrátil jste se zpět do rodné Ostravy. Znamená to, že jste se sem znovu přestěhoval?

Jsem tu teď pořád a v momentě, kdy budu senátorem, se sem i odstěhuju. Vždycky jsem žil v regionu a jezdil do Prahy jen na jednání, jinak jsem v Praze nikdy nezačal ani nezůstal. A tady jsem se narodil, bydlel jsem tady v Porubě.

Já vím. Ježíš, ten byl ošklivej! To si tehdy zaplatil Birke, ne? (Jan Birke je starostou Náchoda a šéfem ČSSD v Královéhradeckém kraji, pozn. red.)

Miroslav Antl v roce 2020 opustil ČSSD, za kterou předtím jako nestraník 12 let seděl v Senátu. „Nabídky různých stran jsem odmítl, protože jako sportovec nebudu měnit dresy,“ řekl tehdy v článku Seznam Zpráv.

Je to jediný odpůrce, jediná opoziční strana, respektive hnutí, které funguje a může vnést nějakou změnu. Já nikdy nevystupoval za ANO. Dnes mají v Senátu i společný klub s ČSSD. A pro mě to znamená jedinou možnost, jak říct lidem, že je to prostě jinak, než slyšíme – mimo jiné i z médií.