„Ještě jednou mě vyfotíš a dostaneš baňu.“ Na Babišových mítincích přituhuje

„Všechno jsme zaplatili – celý covid. My jsme dávali odměny záchranářům, ale nová vláda na kraje kašle. Nedává nic,“ nechal se slyšet v úterý. „Naši kandidáti by měli mít dobrou šanci, proto děláme tu kampaň.“

Karel Havlíček: „Jediné, co je spojuje, je nenávist. Nemají jediného ekonoma. Jen jednoho bankéře zoufalého.“

Alena Schillerová: „Nemáme názor jako paní Markéta Pekarová Adamová, že by se stát neměl starat o lidi. Vždyť k čemu bychom tam byli?“

„Tady nikdo nepíská, to je překvapení,“ podotkl Babiš a připomněl pondělní incident z Kopřivnice, kde na něj křičela žena s dítětem. „Ta paní je kandidátka za KDU a kandiduje na 15. místě,“ řekl svým stoupencům. „Byla úplně šílená, to jsem nezažil. To děťátko nemělo ani boty a brečelo. Ona křičela.“