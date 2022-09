Jičínská ODS odmítá kandidáta Spolu z TOP 09. Podpoří raději kandidátku STAN

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Koalice Spolu postaví v letošních senátních volbách společného kandidáta v 19 obvodech z 27. Jedním z nich je i obvod Jičín, kde senátorský post obhajuje místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. S tím se ale nedokázali smířit někteří občanští demokraté a koalici Spolu odmítli poslušnost.

V Jičíně tak došlo ke schizofrenní situaci, kdy společnou kandidátku ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vede Czernin, proti němu však kandiduje člen ODS z Nymburska René Franěk, a to za Svobodné.

A aby toho nebylo málo, proti kandidátovi Spolu se vzbouřila i jičínská buňka ODS a otevřeně podporuje kandidátku hnutí STAN Danu Kracíkovou.

René Franěk (ODS), ředitel středočeské Zoo Chleby, se rozhodl kandidovat za Svobodné z toho důvodu, že podle něj je rozhodnutí nominovat společně Czernina proti politické soutěži, kde by se politici měli utkávat v primárkách.

„Já jsem ‚tažnej‘, já jim třikrát vyhrál volby v komunálu. Když jste tažnej a pak dají přednost někomu cizímu, kdo s námi nemá vůbec nic společného, tak je to urážka,“ vysvětluje.

Najděte si svého kandidáta v kalkulačce Voličům, kteří nevědí, komu dát v senátních volbách hlas, pomůže volební kalkulačka, kterou Seznam Zprávy zpracovaly pro všechny obvody, v nichž se letos do Senátu volí. Víte, koho volit do Senátu? Napoví vám volební kalkulačka

Situaci, která se v ODS v souvislosti s výběrem kandidáta do Senátu v tomto obvodu odehrála, přirovnává k praktikám bývalého režimu. „Kdyby pan Czernin byl členem ODS v Jičíně a já jsem členem ODS na Nymbursku, tak bychom se sešli na regionálním sněmu, soupeřili bychom projevy, hledali podporu a pak by se o nás hlasovalo. Tady to ale proběhlo jako za komunistické strany. Soudruzi rozhodli. Ty ne, soudruhu, tady ten soudruh je lepší,“ říká Franěk.

Za jeho kandidaturu proti Czerninovi mu prý bylo i vyhrožováno vyloučením ze strany. „Jako když vyhazovali v šedesátém osmém mého otce ze strany, tak předpokládám, že ODS sestaví prověrkovou komisi a bude mě chtít vyloučit za to samé, co dělají oni. Oni nominovali do našich voleb cizího,“ vysvětluje ředitel zoo, který je členem ODS 25 let. „Zažil jsem všechny předsedy a zažiju i toho dalšího, protože Petr Fiala je víc předsedou Spolu než předsedou ODS,“ míní.

Vedení ODS vzkázalo, že strana je založena na demokratických principech včetně svobody projevu i rozhodování jejich členů. „Nyní se plně soustředíme na předvolební kampaň a současnou situaci v obvodu Jičína se budeme intenzivně zabývat po řádném skončení kampaně,“ uvedl předseda senátorského klubu Zdeněk Nytra.

Řešit budou i rozhodnutí buňky v Jičíně, která sice vlastního kandidáta nepostavila, ale nepodpoří ani toho centrálně schváleného. Jičínští veřejně vyjádřili podporu Daně Kracíkové, která kandiduje v barvách Starostů a nezávislých.

„Je to místní kandidátka tady, kterou tady v Jičíně známe,“ vysvětluje Ladislav Brykner z místního sdružení v Jičíně. Kracíková v minulosti působila jako ředitelka jičínského oblastní nemocnice a nyní je starostkou obce Železnice u Jičína.

Současný senátor za Jičín Tomáš Czernin je z Dymokur, které leží ve středočeské části volebního obvodu. „Víme, že to je kvalitní kandidát, ale máme jedinou výtku, a to že uplynulých šest let u nás tak úplně vidět nebyl,“ dodává Brykner.

Pnutí mezi ODS a TOP 09 na jičínské radnici je dlouhodobější. Nepostavili ani společnou kandidátku Spolu, o které vedení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL usilovala pro větší česká města. Občanští demokraté jdou do voleb na radnici společně se STAN.

Nemohou totiž TOP 09 odpustit fakt, že šla na radnici do koalice s hnutím ANO. „Před osmi lety, když ANO vznikalo, tak mělo jenom tři mandáty. Při skládání koalice to bylo deset na deset a topka měla rozhodující mandát a přiklonila se k ANO,“ vysvětluje Brykner.

Spolu v komunálních volbách Úspěšný projekt Spolu se vedení tří vládních stran pokusilo prosadit i pro komunální volby. Ve více než polovině krajských měst se však strany rozhodly jít samostatně, případně v jiných koalicích. Důvodem jsou často osobní vztahy. Animozity, přes které nejede vlak. Tady projekt Spolu narazil

Senátor Czernin Seznam Zprávám řekl, že situace na Jičínsku je sice zvláštní, ale že se nejedná o žádnou tragédii. „Není to známka žádného rozkolu koalice. Určitě držíme spolu. Vím, že vedení ODS stojí za mnou,“ uvedl.

On sám prý objezdil jednotlivé regiony, kde zase členům TOP 09 musel vysvětlovat, že v některých z nich se koalice Spolu rozhodla, že podpoří kandidáta lidovců nebo občanských demokratů. „Nesli to mnohdy také těžce, též by rádi měli svého kandidáta, ale nakonec to museli akceptovat,“ řekl.