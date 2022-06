Češi opouštějí velká města, exodus na venkov zrychluje

Do velkých měst se totiž už před ukrajinskou krizí stěhovali ve velkém počtu cizinci. Konkrétně v Praze jich během pětiletky 2017–2021 přibylo skoro sedmdesát tisíc, v Brně třináct tisíc a v Plzni osm tisíc. S nadsázkou řečeno, žádné z velkoměst by netrpělo „zoufalým nedostatkem“ bytů, pokud by nepřišli pracovníci a investoři ze zahraničí.

Globální ohlas mezi urbanisty získal v této souvislosti poslední vývoj v New Yorku. Do roku 2015 se tam Američané stěhovali především z důvodu kvality služeb, pak se trend obrátil a v posledních letech před covidem odtud ročně utíkalo 100 tisíc obyvatel. A po zkušenostech s lockdownem se loni proud uprchlíků ztrojnásobil.

Podle sociologa Martina Luxe nejsou ani v takovém vývoji česká a moravská města výjimkou. „Zahraniční imigrace přednostně míří do velkých měst, a do Prahy zvlášť, protože je prioritně motivovaná hledáním dobře placené práce. Zpočátku se zde lidé stěhují do nájmu a poté případně do prvního vlastního bytu. Teprve po čase, podobně jako Češi, se někteří úspěšnější stěhují do rodinných domů v zázemí velkých měst,“ popisuje expert Sociologického ústavu Akademie věd obvyklou strategii přistěhovalců do nových členských států EU.