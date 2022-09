Piráti se v baště pokusí o hattrick. „Ale lidi jsou naštvaní,“ ví starosta

Udržované parky, historická kolonáda plná německých turistů popíjejících místní prameny a poněkud ospalá atmosféra města, kam lidé jezdí za odpočinkem. A také pirátská bašta. To jsou dvanáctitisícové Mariánské Lázně. Vyrazili jsme na západ Čech pátrat po pirátském receptu na úspěch.

„Počkejte prosím chvilku, nám tady padá barák,“ vítá nás ve své kanceláři starosta Martin Kalina (Piráti) a s omluvným úsměvem bere do ruky telefon, aby informoval radničního údržbáře, že v kuchyňce zase kape voda. „Dal jsem tam nějaký kyblík, aby nezkratovala lednice,“ povzdechne si do telefonu.

Starosta v současné době sídlí v budově zapůjčené od kraje, budovu radnice musel úřad opustit před třemi lety. „Propadly se tam stropy, celý barák v h****u,“ povzdychne si.

Jadrná mluva a popisování věcí tak, jak jsou, je jeho poznávacím znamením. „Snažím se být autentický, nebudu si vystýlat páteř jen proto, že dělám starostu,“ vysvětluje.

Výběrové řízení na projektanta rekonstrukce historické radnice prý městu neustále vrací zpět antimonopolní úřad, neboť se firmy mezi sebou vzájemně napadají. „Zrovna dnes máme další otevírání obálek. Už čtvrté,“ povzdychne si starosta, kterého za pár dnů čeká náročný úkol – dovést Piráty k hattricku, třetímu vítězství v komunálních volbách v řadě.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Piráti sedí v čele Mariánských Lázní od roku 2014, kdy strana byla ještě v plenkách. V Praze těsně přelezla pětiprocentní hranici a získala první zastupitele, ve většině měst pak pirátští kandidáti spíš sekundovali na kandidátkách jiných stran a sdružení.

V Mariánských Lázních ten rok Piráti vyhráli komunální volby s 21 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO, tehdy také relativní nováček na politické scéně, zůstalo až s velkým odstupem za nimi s pouhými 11 procenty.

Recept na úspěch v lázeňském městě, po kterém pátráme, podle starosty Kaliny neexistuje. A nebo nelze jednoduše vysvětlit.

„Je to trochu paradoxní. Říká se, že Piráty volí nejmladší generace. Ale Mariánky jsou mezi městy nad 10 tisíc obyvatel demograficky nejstarší. Mladí odsud odcházejí, protože v kraji není univerzita, a vrací se sem spíš až na důchod,“ říká.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +3

Letošní obhajoba bude podle Kaliny hodně náročná. Vnímá naštvání lidí, kteří si momentální situaci na trhu s energiemi projektují i do komunálních voleb.

V těch minulých Piráti opět zvítězili, získali v zastupitelstvu šest křesel. „Letos bych považoval čtyři mandáty za uspokojivé, pět by bylo super, a kdyby se nám nějakým zázrakem podařilo obhájit šest, bylo by to moc příjemné překvapení.“

Politické nálady mezi obyvateli se snažíme zjistit na jednom z mariánskolázeňských sídlišť. Většina lidí, které potkáváme, tvrdí, že je s životem v Mariánských Lázních spokojená. Třeba dvojice mladých, kteří se představují jako Katka a Ondra. U paneláku zrovna venčí velkého černého labradora.

„Je to skvělé místo pro život, líbí se mi tady. Ale není to díky politikům, spíš díky přírodě a okolí,“ vysvětluje Ondra, který se označuje za odpůrce Pirátů. Když se ptáme, jestli se mu líbí, jak je radnice vedená a co dělá pro lidi, odpoví, že „se snaží“.

Jeho přítelkyně Katka oceňuje, že ve městě se děje víc akcí než dřív. Ale vedení radnice ji naštvalo třeba tím, že v části města, kde bydlí jejich rodiče, zpoplatnilo parkování. „Lidé tam jsou hodně naštvaní,“ podotýká. Přiznává, že u Pirátů má bratrance a volit bude tak, aby to „bylo proti Fialovi“.

Hledáte důvod, proč jít k volbám? Důvody, proč nevynechat blížící se komunální volby, vysvětluje ve své glose editor Seznam Zpráv Jakub Štos. Glosa: Prosím, na tyhle volby se nevykašlete

Výtky proti vedení města nemá ani mladá maminka Erika, kterou potkáváme u jednoho z bytových domů. „Pro mladé rodiny je to tady ideální. Vznikají tady nová dětská hřiště, na která s dětmi ráda chodím. Na politiku se mě ale neptejte, snažím se do ní nemontovat. Škoda, že tady není můj manžel, ten by vám toho navyprávěl,“ rozesměje se a s omluvným výrazem se i se dvěma dětmi běží schovat před přeháňkou, která se znenadání spustí.

U garáží na sídlišti potkáváme šedesátníka Gustava. „Já jsem tady spokojený. Ale volič Pirátů nejsem, já volím pravici,“ říká. Na tom, jak Piráti, kteří jsou na radnici v koalici s ODS a Změnou pro Mariánské Lázně, mu vadí jediná věc: „Cyklopruh v protisměru, který namalovali na hlavní silnici. Jako řidiči mi hodně vadí.“ Naopak oceňuje participativní rozpočet, který současné vedení města zavedlo.

Co je na sídlišti několik dnů před volbami překvapivé, je naprostá absence jakékoliv předvolební agitace. Několik plakátků zahlédneme na výlepové ploše u trolejbusové zastávky, na nedaleké lampě veřejného osvětlení pak osaměle visí volební plakátek místních kandidátů hnutí STAN. Tvář starosty Kaliny nebo jeho největšího konkurenta, lídra hnutí ANO Martina Hurajčíka, nikde.

Vidíme ho až pak naživo ve výstavní vile Patriot, kde si po poledni dáváme schůzku. „Mají tady nejlepší kávu,“ tvrdí.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Lídr opozice v Mariánských Lázních Martin Hurejčík (ANO).

„Vy jste teď byli u starosty? Tak to vám určitě vyprávěl o projektech, které se městu podařily. Ale je to chlubení se cizím peřím,“ říká hned na úvod a upozorňuje, že s řadou dotací pomohl on z opozice, kdy se snažil vedení města otevírat dveře u ministrů za hnutí ANO.

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník ve městě žije celý život. V letech 2014 až 2016 seděl s Piráty v koalici, obě strany tehdy byly na politickém poli nováčkem. V roce 2018 se jeho ANO muselo přestěhovat do opozice. Po osmi letech chce vítězné tažení Pirátů přerušit.

„Mariánky pod jejich vedením prošustrovaly roky rozkvětu, blahobytu a nízkých úrokových sazeb. Ty mohly využít na opravy infrastruktury i v době covidu, kdy tu nebyli hosté. Kdy jindy můžete rozkopat lázně?“ krčí rameny a tvrdí, že vedení radnice podle něj nemá odvahu.

„Říkali si mladí a odvážní. Pak přišli do vedení města a zjistili, že nic nejde jen mávnutím kouzelného proutku,“ vysvětluje opoziční zastupitel, který o Mariánkách tvrdí, že jsou „malý Aspen“. Který však prý jede samospádem a hodně žije z minulosti.

Promluví strach z budoucnosti do výsledků komunálních voleb? Tomu, zda strach lidí z budoucnosti kvůli energetické krizi, ale i další celonárodní témata promluví do výsledků komunálních voleb, se věnoval i zpravodajský podcast Seznam Zpráv 5:59. Skrytým tématem voleb je strach. Je otázka, jak to promluví do výsledků

Starosta Kalina přiznává, že mezi ním a Hurajčíkem to na zastupitelstvech jiskří. „Občas si na zastupitelstvu vjedeme do vlasů. Ale v kampani nikdo hnusárny nedělá, vede se tady velice slušně,“ pochvaluje si. A celkem neviditelně, dodáváme po projetí města, kdy se nám plakát s tváří starosty podaří najít až po dlouhém hledání. Na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce u klasické hospody.

Ostatně v hospodě si prý náladu ve městě pravidelně snaží testovat i sám starosta. „Když v jednu ve dvě odejdu domů a nikdo mi nedá facku, beru to jako dobrý signál,“ rozesměje se. Kritiku prý vnímá zejména na sociálních sítích.