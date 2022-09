Glosa: Proč se na tyhle volby nevykašlat

Jste znechuceni, otráveni „velkou“ politikou? Štvou vás nekončící přestřelky mezi politiky bývalé a současné vlády? Případně mezi oběma vládami a těmi, kteří sice nikdy nevládli a ani vládnout nechtějí, nicméně právě proto křičí o to hlasitěji, aby to jejich voliči náhodou neprokoukli?

Opravdu se není za co stydět. Je to – zcela bez nadsázky – logické. A ze všech úhlů pochopitelné. Přesto, nebo spíš právě proto by ale nebyl dobrý nápad letošní komunální volby vynechat. On to tedy není dobrý nápad nikdy, ale tentokrát to platí tak nějak ještě víc.