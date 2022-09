Komentář: Kašlete? Nechoďte k volbám! Válkův výrok je skandální

Volební právo je nejvíc. Ústava jasně říká, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid. A zcela zásadním nástrojem, jímž lid svou moc vykonává, jsou volby, v nichž se uplatňuje právo volit a být volen. Takhle jednoduché to je. Uvědomila si to dokonce i minulá vláda v čele s Andrejem Babišem, jehož přístup k demokratickým institucím a institutům je jinak docela dost selektivní.

Tento pátek a sobotu se konají volby do místních samospráv a do Senátu. Rád bych vysvětlil z medicínského hlediska, co...

Na těch slovech je špatně úplně všechno. Je pravda, že volební zákony pro jednotlivé svátky demokracie obsahují výčet takzvaných „překážek výkonu volebního práva“ včetně „omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu“. Jinými slovy nařízená izolace nebo karanténa brání právu volit. To skutečně platí (zhruba dvě) desítky let. Ale je také pravda, že v uplynulých dvou letech to ani u jedněch voleb neplatilo.

Všechno to prodražilo volby o několik milionů korun. Ale jak tehdejší premiér Andrej Babiš, tak jeho vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček nakonec dospěli ke správnému závěru, že to jsou velmi dobře utracené peníze. K tomuto závěru mimochodem došli až po tlaku médií a také opozice, v níž silně zazníval hlas Válkovy TOP 09. Šéfka strany Markéta Pekarová Adamová tehdy prohlásila : „Považuji za naprosto nehorázné tvrzení ministra Hamáčka, že lidé v karanténě budou mít smůlu a volit nebudou smět. Kde je vůle, tam je cesta.“

Válek jako opoziční poslanec sice chyběl, když se schvaloval zákon o zvláštních způsobech hlasování v krajských a senátních volbách v roce 2020, ale zákon k volbám sněmovním o rok později ve sněmovně podpořil. Takže jeho aktuální prohlášení o tom, že „takhle to platí desítky let“ je naprostý blud. Desítky let nenastala v naší kotlině situace, v níž by karantény a izolace postihly v jeden moment tisíce, někdy až desítky tisíc lidí. Babišova vláda na tuto skutečnost i pod Válkovým tlakem reagovala. V ministerských pozicích to ovšem Válek i ministr vnitra Vít Rakušan bohorovně přehlédli. Parafrází Pekarové Adamové: nebyla vůle, tudíž ani cesta.