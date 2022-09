Co rozhodne volby v Brně? Odpovídali kandidáti na primátora

Brno má před sebou zajímavý volební boj, o primátorský post zabojuje nejen současná primátorka Markéta Vaňková, ale i její 1. náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). A nemalé šance má i hnutí ANO, které město vedlo do roku 2018. Kdo má nejlépe našlápnuto vést jihomoravskou metropoli v následujících čtyřech letech? A co volby rozhodne?

Hosty speciálního vysílání Ptám se já ke komunálním volbám z brněnského Kabinetu Múz byli primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), lídr kandidátky hnutí ANO René Černý, Petr Hladík za kandidátku lidovců a STAN, ale také sociolog Stanislav Biler a exprimátor Petr Vokřál.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +13

„Vůli jsme měli. Máme za to, že projekt Spolu byl velmi úspěšný na celostátní úrovni. I v Brně bylo možné dohodnout se, ale můj kolega Petr Hladík (KDU-ČSL) má ambice být primátorem, a kdybychom kandidovali dohromady, my bychom si nárokovali místo lídra. Proto jsme se nedohodli a my kandidujeme s TOP 09 a nejsme Spolu, ale Společně,“ vysvětlila současná primátorka Brna Markéta Vaňková, proč současní koaliční partneři v čele města kandidují v podzimních komunálních volbách samostatně.

Jisté rozpory přitom měly strany ale už v dosavadním řízení města - neshodly se například na připravovaném novém územním plánu Brna, který mělo na starost právě KDU-ČSL. Zastupitelstvo ho po letech příprav nedávno vrátilo k přepracování a podle primátorky obsahoval zásadní chyby. „Mně je to hlavně líto, protože město tím stagnuje, nebudeme se moct rozvíjet,“ komentoval rozhodnutí náměstek primátorky Hladík.

To, že město stagnuje, vadí i současné opozici v čele s hnutím ANO. Lídr jeho kandidátky do podzimních voleb René Černý dokonce na volebním webu nazval současnou koalici „lenochy“, kteří stojí za „spoustou nesplněných slibů, promarněných šancí a nerealizovaných projektů“. „Použil jsem to s jistou nadsázkou. My si i tak dokážeme představit povolební spolupráci prakticky se všemi subjekty, které kandidují do zastupitelstva,“ upřesnil ale Černý.

A co o výsledku voleb rozhodne? Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jsou letošní komunální volby „referendem o vládě“ a dokonce vyzval občany, aby svými hlasy vyjádřili svou nespokojenost se současným kabinetem Petra Fialy. I podle exprimátora Brna Petra Vokřála (za ANO) bude mít celostátní politika na komunální volby jistý vliv. „Na každé komunální kampani se podepíše celostátní politika vždycky. Myslím si, že i před čtyřmi roky se výrazně podepsala nejenom na výsledku, ale i na tom pokračování. Myslím si ale, že voliči vnímají velmi dobře, co se tady změnilo, jestli se něco pohnulo, nebo ne. Takže je to kombinace faktorů,“ řekl.

Podle publicisty Stanislava Bilera spíš než působení současné vlády dopadne na komunální volby fakt, že politikům na lokální úrovni chybí témata. „Chybí ať už ta vize, nebo nějaké štěpící téma - jako například v minulosti přesun nádraží. To tady letos není - tím strany otevírají prostor tomu, aby se část voličů rozhodla podle celostátních témat,“ dodal Biler.

Promítne se do podzimních voleb téma energetické krize? A jaká nejpalčivější témata je třeba v následujícím volebním období vyřešit?

Záznam celého speciálu podcastu Ptám se já ke komunálním volbám v Brně z Kabinetu Múz si můžete pustit v úvodním videu. Jednotlivé rozhovory s Markétou Vaňkovou, Petrem Hladíkem, René Černým, Petrem Vokřálem a Stanislavem Bilerem najdete na našem webu i ve všech podcastových aplikacích.