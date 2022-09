Lídr ANO v Brně: Ti, co napadají Babiše, mají možná psychické problémy

Brněnské hnutí ANO čekají důležité komunální volby. Může v nich dokázat, zda se poučilo z kauzy Stoka, ale i to, jak silná je pozice současné vlády. Podle lídra ANO Andreje Babiše se právě o ní totiž na komunální úrovni rozhodne. Má pravdu?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já ke komunálním volbám z brněnského Kabinetu Múz byl lídr kandidátky hnutí ANO v Brně René Černý.

Brněnské hnutí ANO si v posledních letech prošlo hlubokými problémy. Tamní buňkou otřásla kauza Stoka, jeden z největších korupčních případů posledních let, a hnutí nechalo svoji brněnskou buňku rozpustit. Postavilo ji znovu s méně členy a bez řady známých tváří. A v oslabené kondici vstupuje i do komunálních voleb.

Jejich výsledek zásadně ovlivní i celostátní politika. Šéf ANO Andrej Babiš totiž vyhlásil komunální volby za referendum o vládě. Současný kabinet Petra Fialy je podle něj nekompetentní, neakční a nereaguje na rostoucí inflaci.

Mezitím předvolební mítinky hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem s obytným vozem provází vypjaté emoce a navíc se do závěrečných dní jeho kampaně propíše soud v kauze Čapí hnízdo, který začal v pondělí 12. září. O něm Andrej Babiš prohlásil, že jde o politický proces, který je účelově načasovaný před volbami.

Jak se do komunálních voleb propíše celostátní politika? A jaké ponaučení si brněnské ANO vzalo z kauzy Stoka? Jaké stavby by měly v příštích letech vzniknout v Brně?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Brněnské hnutí ANO se většinu uplynulého volebního období vzpamatovávalo z jedné z největších korupčních kauz poslední doby, z kauzy Stoka. Ustavili jste znovu buňku, řada exponovaných členů se ale do ANO nevrátila. Proč vám už nevěří? My jsme neměli zájem, aby se vrátili všichni. Třeba pan Robert Plaga pokračoval na ministerstvu školství, vrátit se nechtěl. Říkal, že nechce, protože má možnost pokračovat na ministerstvu, a možná sázel na to, že volby dopadnou tak, aby mu pokračování bylo umožněno. Třeba pana Vokřála se můžete zeptat, ten za nás jako nestraník ale kandiduje do Senátu. Pan Vyzula už nepokračuje ve své politické činnosti.

2:00 – Z kauzy Stoka jsme si museli vzít ponaučení, byla to naše velká naivita v roce 2014, kdy se stala našimi členy řada lidí, kteří byli navázáni na tradiční politické strany a byli lobbisté. My jsme v roce 2014 byli na vzestupu a bylo jasné, že ANO může uspět i v komunálních volbách. Tito lidé se snaží lepit na úspěch, teď se to stalo hnutí STAN. Vzali jsme si ponaučení, že se musíme více věnovat personální politice. Dnes jsme zhruba na polovině členů. Doufám, že jsme už zkušenější.

4:00 – Nerezignovali jste kvůli kauze na opoziční práci v Brně? Není pravda, že bychom byli neviditelní, my jsme byli čtyři roky v opozici a s námi je v opozici pouze SPD. Ta koalice je čtyřčlenná, má jasnou většinu a něco prosadit je téměř nemožné. Snažili jsme se vystupovat k bodům, které pro nás byly podivné nebo nepřijatelné. Co se týká územního plánu, jeho přípravu jsme kritizovali i z úrovně městských částí. Proti plánu podepsala petici polovina starostů. Každý rok jsme při představování rozpočtu kritizovali, že je málo investiční. Z projektů, které jsme připravovali, není dokončen prakticky žádný.

6:00 – Váš stranický šéf Andrej Babiš se snaží lidi burcovat tím, že komunální volby jsou referendem o vládě. Jsou? Komunální politika bude poznamenána energetickou krizí a bude poznamenána nečinností vlády i tím, jak se vláda zachovala v zastropování cen energií. Pro mě je samozřejmě důležité Brno, ale jsem si vědom, že energetická krize, výše cen energií se promítnou do komunální politiky.

7:00 – Rozhodnou volby tedy celostátní témata, nebo komunální témata? Určitě sázíme na komunální témata, ale je třeba si přiznat, že celostátní energetické téma roli hrát bude.

7:30 – Jak se vám osobně líbí kampaň, kterou před volbami vede hnutí ANO? Kdy republiku objíždí Andrej Babiš s osobní kampaní a vyvolává emoce, které vyvolává. Zažil jsem obytňák na Zelňáku, tam pískalo na píšťalky asi šest lidí, hluk to je, je to nějaké narušení mítinku. Vy sice mluvíte o jiných mítincích, ale na tomhle případě bych to chtěl dokumentovat. Neumím si představit, že bych šel narušovat mítink jiné strany. To chování lidí v jiných městech mě mrzí, vidím tam jakýsi fanatismus. – U koho? Vybavuji si projevy Andreje Babiše z mítinku, kde mluví o nacistech, fašistech. – To bych nepoužíval. Ale určité fanatické projevy u protestujících vidím. Ti, co pískají na píšťalky a hystericky napadají pana Babiše… Mnohdy bych přemýšlel, jestli by nestálo za to udělat si nějaký malý průzkum těch lidí, jestli nemají nějaké psychické problémy.

10:00 – Včera začal soud s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Ten prohlásil, že jde o politický proces a že je účelově vedený před volbami. Jak to vnímáte? To říkal, ta klec u toho soudu, to vypadalo na politický proces. – Vy jste k tomu řekl: „Je to směšná věc, která se bezdůvodně neustále prodlužuje, a teď se to zase načasovalo před dalšími volbami. Kauza Čapí hnízdo je zprofanovaná v očích veřejnosti. Je to typická účelová věc a jsem přesvědčen, že k žádnému dotačnímu podvodu nedošlo a soud neuzná vinu Andreje Babiše.“ Co přesně vám na té kauze přijde směšné? – Je to podezření a směšné mi na tom připadá, jak se to vždy objeví před volbami, ať už jsou to sněmovní, nebo komunální. To je právě ta podivnost, ani státní zástupci nebyli schopni tu kauzu posunout. S rychlostí našich soudů se toho nedočkáme ani tentokrát.

12:00 – Na svém volebním webu píšete: „Celé čtyři roky sledujeme zoufalé počínání stávající koalice lenochů, spoustu nesplněných slibů, promarněných šancí, nerealizovaných projektů. Naše město pod současným vedením stagnuje.“ S kým z těch lenochů byste byl ochotný po volbách spolupracovat? My si dokážeme představit povolební spolupráci prakticky se všemi subjekty, které kandidují do zastupitelstva. Priorita pro nás je, aby nám náš koaliční partner umožnil splnit co nejvíce z našeho koaličního programu. Abychom za čtyři roky případného vládnutí dokázali říct, co jsme z volebního programu splnili.

13:00 – Na těch stránkách je to s jistou nadsázkou, ale proč jsem tohle slovo použil? My jsme ve volebním období 2014–2017 připravili několik zásadních projektů pro Brno. Atletická hala, Janáčkovo kulturní centrum, multifunkční aréna. V kampusu byla naplánovaná atletická hala, nábřeží se dělá teď, brněnské výstaviště má mizerné výsledky. To vše teď vidíme.

15:00 – Brno si představuji tak, aby se v něm dobře žilo největšímu počtu Brňanů. K tomu potřebujeme nějakou energetickou soběstačnost, která ale nepřijde hned. To je záležitost několika let. K té skutečné soběstačnosti dojde tak v roce 2030, ale není to nereálné. Chceme dotáhnout projekty z minulého volebního období. Pro Brno je důležité vyřešit také situaci okolo brněnské městské nemocnice. Kde hrozí, že řád milosrdných bratří vypoví smlouvu, a mohlo by se stát, že bychom přišli o nemocnici.