Babiš hledá hlasy tam, kde nejvíc zasáhla krize. Síkelovi koupil cibuláky

Všechny předvolební štace Andreje Babiše mají zatím jednoho společného jmenovatele – kritiku vlády. Chvílemi to vypadá, že nekandiduje na prezidenta, ale spletl si to s kampaní pro parlamentní volby.

Jak říká politolog Jiří Just, Babiš bude vyzobávat problematické obory a lokality, a ty pak předkládat svému publiku. „Může z toho udělat zobecněný celospolečenský a plošný problém a tvrdit, že je to tak všude. Určitě tam natočí rozhovory s několika lidmi, kteří jsou teď v nuzné sociální ekonomické situaci. A on to překopíruje na celou Českou republiku a udělá z toho plošný problém,“ podotkl politolog.

Ten přiznává, že firma je nyní v problémech, do kterých se dostala kvůli cenám plynu. „Letošní rok jsme měli celý spotové ceny plynu. To je pro nás rozhodující médium, máme plynové pece,“ říká a prosí novináře, ať hlavně napíšou, aby si lidé letos k Vánocům kupovali jejich hrnky a talířky.

„Jakou to má logiku, když já si koupím hrnek a ukážu ho? Co to má společného s kampaní?“ rozčiluje se. „To, že to dělají všichni blbě, neznamená, že my to budeme dělat blbě. Vy jste Babiš, u vás je každý krok hlídaný,“ vysvětluje mu trpělivě Bartha a významně se u toho otáčí na nás.