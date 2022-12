První dáma Zemanová v centru horké kampaně. „Náhoda,“ tvrdí Babiš

Rovněž starosta Birke tvrdí, že Ivanu Zemanovou pozval on. „Zámecký kopec jako patronka provází tři roky, to je dohledatelné a nemyslím si, že by tady chtěla nebo nechtěla podporovat prezidentské kandidáty,“ řekl Seznam Zprávám.

„Zval jsem současné členy vlády, všichni odmítli, velmi mě to mrzí,“ pokračoval. „Poděkoval jsem někomu, kdo mi dal peníze a je to slušnost. Jestli to bude, nebo nebude součást prezidentské kampaně, nevím. Aktivně do ní nezasahuji, nikoho nepodporuji a neříkám, koho budu volit,“ dodal.