Kdo ohlídá prezidentské volby? Vedení úřadu končí, nová jména nejsou

Podle něj by Sněmovna i Senát měly vybrat kandidáty na post šéfa dohledového úřadu co nejrychleji. „Myslím si, že už je za pět minut dvanáct. Úřad je důležitý a hraje důležitou roli v dohledu nad financováním politických kampaní. Je dobré, aby nepřišli s nějakým kandidátem na poslední chvíli.“

Stejná situace je i v Senátu. „Už na to přišla řeč, ale zatím nemáme žádného kandidáta. Senát je v trošku paralizované formě. Končí mandát senátorům, kteří nebyli zvoleni, a do 2. listopadu, kdy budeme mít schůzi, nemají senátoři, kteří byli zvoleni, možnost vykonávat mandát. Poté, co bude Senát ustaven, se do toho hned pustíme,“ řekla Seznam Zprávám senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL).