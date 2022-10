Nejvíc peněz zatím vybral Pavel, Nerudové poslala firma dva miliony

Hnutí ANO zatím neoznámilo, koho vyšle do boje o Hrad. Místopředseda a exministr Karel Havlíček Seznam Zprávám napsal, že se hnutí k prezidentské volbě vyjádří na konci října. Je ale už předem jasné, že kdyby se nakonec rozhodl kandidovat šéf ANO Andrej Babiš, peníze by pro něj nebyly problém. Podle mnoha žebříčků patří mezi desítku nejbohatších Čechů. Nebyl by tedy závislý na tom, co by mu lidé případně poslali na transparentní účet.