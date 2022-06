Kdo je tady prezident? Ptám se já vysílalo z Plzně s Pavlem, Středulou a Drábovou

Moderátorky Marie Bastlová a Veronika Sedláčková společně s hosty vyrazily mezi posluchače podcastu Ptám se já do Papírny Plzeň se speciálem Kdo je tady prezident.

S odborovým předákem Josefem Středulou, generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou debatovaly o současných bezpečnostních výzvách, ale i o tom, jak by se k nim měla postavit budoucí hlava státu. Jaké největší problémy bude muset řešit?

„Moudrá vláda musí řešit situaci občanů, pokud to nebude řešit, zadělává si na velký problém. Podobnou situaci jsme si zažili v letech 2009–2012, kdy vláda přehlížela problémy lidí a firem. Teď je ale ta rozezlenost lidí daleko větší, než jsem kdy zažil. A to jsem toho zažil hodně,“ řekl.

„Čekají nás těžké časy. Skončily velké prázdniny, kdy jsme si užívali, že komodity, včetně energetických, byly extrémně levné. Ony se ale ty komodity chovají jako třeba akciové trhy, i když nám to nepřipadalo. My si dlouhá léta vybírali zisky a teď za to zaplatíme,“ vysvětlila. Například ceny za energie, které Češi v posledních letech platili, podle ní neodpovídaly realitě.