Pokud vláda nezasáhne, ať čeká na podzim velké protesty, varuje Středula

Česko začne brzy hledat nového prezidenta. Svůj zájem stát se příští hlavou státu oznámilo dosud dvacet lidí a o dalších se spekuluje. Kdo řekl jasné ano a koho dokonce vyzval současný prezident, ať o Hrad usiluje, je odborový předák Josef Středula. S čím do volby půjde?

Funkční období současného pomalu Miloše Zemana postupně končí a Česko tak bude brzy hledat jeho náhradníka. Současný prezident by na pražském Hradě přitom rád viděl odborového předáka Josefa Středulu. Věří navíc, že šance by měl ve volbě velké.

Sám Středula přitom dlouho o možné kandidatuře mlžil a oficiálně jí oznámil až v květnu. Jestli se ale opravdu klání zúčastní podle něj rozhodnou lidé. „Na podzim loňského roku vznikl spolek, který mi nabídl spolupráci a který chce, abych získal ty podpisy, abych mohl kandidovat s dalšími kandidáty. Ale jestli bude další - ta faktická kampaň - bude na občanech. Rozhodl jsem se totiž nejít za poslanci, senátory, ale získat občanské podpisy,“ vysvětlil v rozhovoru.

Odborový předák by s sebou na Pražský hrad prý vzal to nejlepší z mandátu všech tří dosavadních českých prezidentů. Netají se taky tím, že chce hájit hlavně zájmy zaměstnanců. „Moudrá vláda musí řešit situaci občanů a pokud to nebude řešit, zadělává si na velký problém. Podobnou situaci jsme si zažili v letech 2009-2012, kdy vláda přehlížela problémy lidí a firem. Teď je ale ta rozezlenost lidí daleko větší, než jsem kdy já zažil a to jsem toho zažil hodně,“ varoval odborový předák s tím, že pokud vláda proti aktuálním ekonomickým problémům nezasáhne, je možné, že lidé na podzim vyrazí protestovat do ulic.

A nezvýhodní Středulu současné vystupování proti vládě v případné prezidentské volbě? „Myslím, že spoustu kandidátů a kandidátek jsou lidé aktivní a vyjadřují se ke spouště tématům. Vykonávám práci, do které jsem byl zvolen. Já ty lidi hájím a hájit je budu, protože to je moje práce. Může se stát, že to někdo bude vnímat, že je to v kontradikci s prezidentskou kandidaturou. Já to tak ale nevnímám,“ řekl.

Kdo bude Středulovi financovat kampaň? A jak vnímá mandát Miloše Zemana?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Otázky na moje obleky jsem nečekal, že někdy dostanu, mám to ale z domova, protože můj otec byl zahradník a když někam šel něco vyjednávat, učil nás, že tím, co si člověk oblékne ukazuje důstojnost k tomu, za kým jdete. Zůstalo mi to v kostech. Nikdy jsem to neřešil dokud jeden bývalý ministr průmyslu a obchodu nenapsal, že se producíruju v saku za 30 tisíc korun. Nikdy jsem ho neměl, ani v ruce. Ještě byla modifikace: Kolik musí horník pracovat, aby si pořídil oblek jako já? Odpovídám: ani týden. Pořizuji si - až na jednu výjimku - obleky okolo 5 tisíc korun.

2:00 - Kdo bude platit kampaň? Na podzim loňského roku vznikl spolek, který mi nabídl spolupráci a který chce, abych získal ty podpisy, abych mohl kandidovat s dalšími kandidáty. To je moc hezké, sám jsem do toho spolku vložil finance. Jestli bude další - ta faktická kampaň - bude na občanech, rozhodl jsem se totiž nejít za poslanci, senátory, ale získat občanské podpisy.

3:00 - Kdo má obrovské finanční prostředky nemusí řešit starosti, jako ti, kdo je nemají, jako třeba já. Proto jsem rád za to, že nás někdo podporuje malou nebo větší částkou. Vše je zřízeno a chci být transparentní.

4:00 - Zažil jsem si všechny prezidenty a nikdy se nevydefinovávám vůči svým předchůdcům. Ohlížím se na ty pozitivní věci. Václav Havel otevřel ČR světu a zabýval se věcmi, kterým se máme věnovat i dnes - humanismu a lidským právům. To nám sluší. Co se týká Václava Klause, toho si vážím, protože otevřel dveře pro podnikatele, se kterými cestoval po světě. Ukazoval ty české nápady. Miloš Zeman pak zejména v prvním období udělal to, co by měl prezident také dělat - rozjel se mezi občany ČR a mluvil s nimi a zjišťoval zpětnou vazbu.

6:00 - Co možní sponzoři kampaně, s kým jednáte o vyšších částkách? Rozhodně ne s někým, kdo má problémy se zákonem, nebo těmi, kteří jsou napojeni na jakoukoliv zemi nebo subjekt, který není v ČR vítán - tedy čínských a ruských subjektů. Myslím, že není důvod jakkoliv je zapojovat do kampaně prezidentů v ČR. Já si na to pozor dávat budu, ale je to hudba budoucnosti. Zatím vyjednávám zpravidla s českými podnikateli. PPF to není.

8:00 - Zahraniční politika je složitější mechanismus, jsme součástí EU, NATO, OECD, v rámci toho jsou věci, které je třeba respektovat. (…) Nekoordinované kroky mohou dopadnout tak jak si stěžujeme na to minulé období prezidenství Miloše Zemana. Rozhodně bych to koordinoval s vládou, ideální je být ve shodě. Má to souvislosti i s bezpečností celé ČR, to nejde udělat „sólo akcemi“, pokud se to stane, je to špatně.

10:00 - Vaši kampaň vede Miroslav Sklenář, který vedl protokol Hradu pro všechny prezidenty od Václava Havla. Ovšem působil taky u čínské společnosti CEFC. To vám nevadí? Je to člověk, kterého znám a nesmírně si vážím, co umí. Je špičkový protokolář, politiku nikdy nevytvářel, stejně jako u společnosti, kterou jste jmenovala toho protokoláře dělal. Byla to objednávka a nedělal tam dlouhou dobu. Ale taky dělal 10 let pro Václava Havla a spoluvytvářel vše to dobré, co ČR světu dala. Pracoval i pro Václava Klause i Miloše Zemana. Když jsem viděl, jak ovládá protokol třeba v situaci, kdy zemřel britský princ, tak to je něco, co ČR potřebuje. Prezident si samozřejmě své spolupracovníky prověří.

14:00 - Není tlak, který teď na vládu vyvíjíte jako odborový předák součástí prezidentské kampaně? Vždyť to je teď moje práce, inflaci jsem si nevymyslel. Myslím, že spoustu kandidátů a kandidátek jsou lidé aktivní a vyjadřují se ke spouště tématům. To je přece v pořádku. Vykonávám práci, do které jsem byl zvolen. Já ty lidi hájím a hájit je budu, protože to je moje práce. Může se stát, že to někdo bude vnímat, že je to v kontradikci s prezidentskou kandidaturou. Já to tak ale nevnímám.

15:00 - Moudrá vláda musí řešit situaci občanů, pokud to nebude řešit, zadělává si na velký problém. Podobnou situaci jsme si zažili v letech 2009-2012, kdy vláda přehlížela problémy lidí a firem. Teď je ale ta rozezlenost lidí daleko větší, než jsem kdy já zažil a to jsem toho zažil hodně.

16:00 - Zaslechl jsme z úst jednoho analytika, že by se mělo zvýšit zdanění domácností. Tyto zprávy, že lidé už tak přichází o velké peníze a ještě by se měli zdanit, jakoby za to mohli, to je situace, která je neúnosná. (…) Vláda taky jedním z úst členů vládní koalice řekla, že to lidé zvládnou, když nebudou pít, kouřit.

17:30 - Záleží na vládě, jestli budou protestní akce nebo nebudou, to se rozhodují lidé dle demokratického hlasování. Nerozhoduje to Středula. Stávka není naším cílem, naším cílem je dohoda, aby se lidem žilo líp. Ne, že se přehlíží problémy. Jakmile se problém přehlíží, je to její problém. Jestli to řešit nebude, může se stát, že na podzim mohou vzniknout významné protestní akce lidí, kteří už to nebudou ochotni trpět dál.

18:30 - Zvýšení mezd je to, co je nad inflaci, to, co je pod tím, je korektní slušné.

20:00 - Pokud bych byl prezidentem, rozhodně bych nebyl pasivním prezidentem. To není moje přirozenost, moje přirozenost je být aktivní. Vyjednávat s vládou, podnikateli, jinými partnery. Nikdo ode mě nemůže čekat, že bych byl kladečem věnců. Co se týká aktivity, pasivní nehodlám být.