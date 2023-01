Komentář: Nadějný debakl Danuše Nerudové

Čaputové do značné míry prošlapala cestu prezidentská kandidátka a pozdější premiérka Iveta Radičová, která se v prvních přímých volbách na Slovensku probojovala do druhého kola se ziskem famózních 38 procent hlasů a ve finále prohrála s Ivanem Gašparovičem. Navíc volby na Slovensku v červnu 2019, které Čaputová vyhrála, probíhaly ve vybičované atmosféře politické a společenské krize po mafiánské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

V atmosféře planoucích vášní je pak ve stejné míře zásluhou Danuše Nerudové, jakož i Petra Pavla, že se nenechali vtáhnout do zničující války vůči sobě navzájem. Jakkoliv do ní byli zatlačováni nejen protivnou stranou, ale i některými zarputilci ve vlastních volebních táborech.

Pravda, Pavel s Nerudovou sice několikrát zkřížili kordy (bez toho by jejich kampaně působily nepřirozeně), ale své střety neprohlubovali do sebevražedného gardu. Značně tak zvýšili šanci, že stěžejní část voličů Danuše Nerudové (a také Pavla Fischera) nakonec i přes veškeré, často i respektu hodné výhrady k Petru Pavlovi podpoří těsného vítěze prvního kola ve finále. Čímž se v této chvíli jeví naděje na vítězství v táboře demokratů nejlépe od zavedení přímé volby, z níž už po dvakráte odešli s výpraskem.

Například podle volebního průzkumu společnosti Kantar ze začátku ledna měla Nerudová třiatřicetiprocentní podporu voličů ve věku 18 až 29 let - nejvyšší ze všech kandidátů. A solidní až pětadvacetiprocentní podpory dosahovala i mezi voliči ve věku 30 až 44 let.

Byl to však boj důstojný, nepostrádající energii, šťávu, nápaditost i úspěšnou snahu o moderní pojetí kampaně. V jednom okamžiku to dokonce vypadalo, že její dobytí Hradu nemusí být jen z říše snů. A právě to všechno víc než co jiného mohlo v části mladých lidí vzbudit zájem o politiku, kterou až dosud mnozí z nich okázale ignorovali.