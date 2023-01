Outsiderův nečekaný úspěch. Každé procento pro kandidáta SPD škodí Babišovi

SPD se těsně před prvním kolem prezidentské volby opřela do kampaně svého kandidáta Jaroslava Bašty. Experti předpovídají, že dosud podceňovaný poslanec může na poslední chvíli nasbírat procenta navíc.

Tím by uškodil především Andreji Babišovi, který zatím podle průzkumů svádí vyrovnaný souboj o postup do druhého kola s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Situace už si všímají i Babišovi odpůrci a snaží se Baštu posilovat.

Bašta se dosud v průzkumech předvolebních nálad umisťoval až na chvostu s 3,5 procenty hlasů. To se ale podle analytiků může ve finiši změnit.

„V číslech z prosince to zatím patrné není, ale v posledním týdnu už je Bašta mnohem víc vidět. Cítím tam potenciál, může útočit i na čtvrté místo,“ myslí si Pavel Ranocha z agentury Kantar, která momentálně sbírá čerstvá data pro ČT.

„Bašta začal s tou kampaní později, ale teď se do toho opřel poměrně razantně a má jasná sdělení. Nejsilněji z toho vystupuje odvolání vlády. To sice víme, že je ústavně velmi problematické, ale pro ty voliče, kteří se v problematice tolik neorientují, je to určitě zajímavé,“ vysvětluje Ranocha.