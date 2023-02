Reputace ČNB je v ohrožení, varují experti. Z Hradu tam chce vysoký úředník

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Není úplně obvyklé, aby záměr jmenovat jednoho úředníka – byť do vysoké pozice ve významné instituci – vyvolal takovou bouři. Navíc, když takový úmysl ještě nikdo ani oficiálně nepotvrdil. Vladimír Kruliš, současný šéf hradního protokolu, který uvažuje o přesunu na post kancléře do České národní banky (ČNB), to dokázal.

K plánu se už dopředu kriticky vyjadřují přední ekonomové. „Nejsilnější zbraní centrální banky nejsou úrokové sazby ani měnový kurz, ale důvěryhodnost a kredibilita. A tohle je podle mého názoru zbytečně riskantní faktor pro kredibilitu centrální banky,“ míní hlavní ekonom společnosti Deloitte ČR David Marek.

Centrální banka, která má pečovat hlavně o cenovou stabilitu a bojovat s inflací, se těší mimořádné nezávislosti. Aby ji legitimizovala a obhájila, musí být transparentní a pečovat o to nejcennější, co má – dobrou pověst. Nikoliv se ji snažit zničit, jak to nyní sledujeme.

„Kancléř ČNB je jedno z informačně nejexponovanějších míst, protože sedí na všech schůzích bankovní rady, ví všechno o pohybu guvernéra, má přístup i k neveřejným datům centrální banky. V civilizované zemi je nepředstavitelné, že na takové místo přichází člověk z okruhu osob, které byly vážně podezřelé, že představují pro stát riziko,“ upozorňuje ekonomka Jana Matesová, bývalá zástupkyně Česka při Světové bance.

Nejedlý? Jeden z nejférovějších lidí

Připomíná tím fakt, že Vladimír Kruliš je spojencem a chráněncem toxické dvojice Nejedlý–Mynář, Zemanových nejbližších spolupracovníků. Sám Kruliš před časem označil Martina Nejedlého za „jednoho z nejférovějších lidí, které zná“.

Dokonce i nově zvolený prezident Petr Pavel se i kvůli tomu hodlá sejít s guvernérem ČNB Alešem Michlem a od plánu ho odradit. Podle Pavla to celé vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být trafikou pro Kruliše, což narušuje důvěryhodnost ČNB jako instituce. Ano, přirozeně se stane, že zvolený a odcházející prezident se střetnou kvůli tomu, kdo má, či nemá být členem bankovní rady – ale aby se dohadovali kvůli úřednickému místu v ČNB?

Otázka zní, proč se zrovna Vladimír Kruliš má stát šéfem sekce kancelář v ČNB s platem až 170 tisíc měsíčně? Pravda je, že organizační práce a protokol je vlastně totéž, co dobře umí a co doposud dělal na Pražském hradě. Že jde o trafiku, nepřímo přiznal sám prezident Miloš Zeman. „Protože mám národní banku rád, tak bych si přál, aby měla schopného kancléře. A schopnějšího než Vladimíra Kruliše podle mého názoru nedokáže získat,“ veřejně doporučil Zeman svého ceremoniáře.

Foto: ČTK Vladimír Kruliš, ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky.

Pak už všechno do sebe zapadá. Prezident Zeman se loni v červenci – navzdory doporučení většiny odborníků – překvapivě rozhodl jmenovat Aleše Michla guvernérem ČNB na šestileté funkční období. A oplátkou od něj mohl chtít, aby se po odchodu z Hradu postaral o jeho lidi. Podle informací Seznam zpráv míří kromě Kruliše do centrální banky také Jaroslav Hlinovský, současný tajemník a ředitel prezidentova sekretariátu. Měl by se stát „poradcem“ guvernéra Michla.

Cena za takový obchod byla nesmírná a stalo se něco, co jsme při nástupu žádného z dosavadních guvernérů nezažili. Aleš Michl šokoval trhy, takže koruna zahájila prudký pád. Česká národní banka se pustila do intervencí na podporu měny proti svému vlastnímu guvernérovi: prodávala eura a nakupovala koruny.

Drží Michl už 8 měsíců místo pro Kruliše?

S nástupem Michla také opustila post kancléřky po téměř třicetiletém působení Jana Báčová, protože se s ním nedohodla na pokračování. Od té doby – tedy už dlouhých osm měsíců – tohle místo zůstává neobsazeno. Což opravdu jen potvrzuje scénář, že Aleš Michl drží pozici pro Kruliše, který na Hradě končí se Zemanem 8. března.

„Každý vedoucí zaměstnanec České národní banky prochází náročným výběrovým procesem zahrnujícím mimo jiné pohovory, doložení odborných kompetencí a psychologické testy. Na základě výsledků pak ředitele sekce či odboru jmenuje bankovní rada ČNB. V případě zatím neobsazeného postu ředitele sekce kancelář stále žádné rozhodnutí nepadlo,“ říká mluvčí ČNB Petra Krmelová. Už ale neodpovídá na doplňující dotaz, jestli nějaké výběrové řízení běží, když je místo osm měsíců neobsazeno.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Sám Kruliš v rozhovoru pro Český rozhlas připustil, že práce v ČNB je jedna z možností, ale že má víc nabídek po odchodu z Hradu. „Mám vystudovanou ekonomii. A rád bych zůstal ve výkonné funkci, tedy žádná trafika, žádný poradce. Jsem zvyklý na zápřah a odpovědnost. Teď je ale dost moderní inkvizice všech, kdo dělali v prezidentské kanceláři u Miloše Zemana,“ posteskl si.

Seznam zprávy mluvily s několika zdroji uvnitř ČNB. Ti pouze pod zárukou anonymity mluví o tom, že role Vladimíra Kruliše v celém příběhu je daleko silnější, než se na první pohled zdá. Podle nich to byl hlavně on, kdo nakonec prezidenta Zemana přesvědčil, aby guvernérem jmenoval právě Aleše Michla. Pokud se za odměnu Kruliš skutečně stane kancléřem v ČNB, pak můžeme směle konstatovat, že ovlivnil rozhodnutí ústavního činitele tak, aby z toho měl vlastní prospěch.

Kruliš jako šéf protokolu a pracovitý člověk má k Zemanovi velmi blízko a strávil s ním hodně času. Tykají si spolu a prezident si „Vláďu“, jak mu říká, mimořádně oblíbil. Byl to Kruliš, kdo nechal Zemana objevit Michla. Při hospitalizaci v nemocnici mu přinesl ke čtení jeho knihu Reset ekonomiky, jak bylo vidět na poličce. Nejmladší člen bankovní rady ČNB Zemanovi imponoval, protože je podobný jako on: rád provokuje, hraje sám na sebe a ostatní kolegové ho nenávidí.

Zpočátku přitom prezident uvažoval o jiných jménech na post guvernéra. Odcházející šéf ČNB Jiří Rusnok mu doporučoval jednoho z viceguvernérů – Tomáše Nidetzkého, nebo Marka Moru. Ve hře byl i šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ty všechny ale prezident odmítl.

Vladimír Kruliš brzy našel v ČNB silného spojence, také vysokého úředníka – ředitele správní sekce Zdeňka Viriuse. I v jeho zájmu bylo, aby se novým guvernérem stal Aleš Michl, pokud chtěl zůstat v mocné funkci člověka, který má na starosti chod banky, bezproblémový provoz nebo rekonstrukce a investice do budov.

Když bývalí viceguvernéři Nidetzký i Mora tomuto pětašedesátiletému muži dávali najevo, že s ním dál nepočítají a očekávají jeho odchod do penze, úslužný Virius všechno vsadil na Michla. Úředník pečující o služební auta mu v polovině roku 2021 pořídil luxusní BMW X6 (v době, kdy byl Michl ještě řadovým členem bankovní rady), zatímco všichni ostatní měli o třídu nižší vůz BMW X5.

Vladimír Kruliš a Zdeněk Virius se blíže seznámili v únoru 2019 na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v prostorách Císařské konírny Pražského hradu, což byla společná akce ČNB a prezidentské kanceláře. Do svých plánů na podporu Michla zasvětili i prezidentovu ženu Ivanu Zemanovou, která se najednou začala objevovat na slavnostních akcí ČNB. Podle zdrojů Seznam Zpráv to byla i ona, kdo se za jmenování Aleše Michla guvernérem u Zemana přimlouval.

Na to, že pověst doposud vážené instituce mohou narušit i zdánlivé maličkosti, upozornily Hospodářské noviny. Pozorný šéf správní sekce Zdeněk Virius už v bance dokázal najít zakázku na úpravách interiéru banky pro Dagmar Krulišovou Dítětovou, manželku šéfa hradního protokolu Vladimíra Kruliše.

Závěrem dodejme, že Vladimír Kruliš není žádný ďábel. Hlavní rizikem je, že i v ČNB, která má nejvíc dbát o svou důvěryhodnost, se bude chovat po zemanovsku. Tedy způsobem jako na Hradě: „Teď to tady máme jistý na šest let a můžeme si dělat, co chceme!“